MotoGP 20 è disponibile anche su TIMGAMES

TIM e Milestone S.r.l annunciano una nuova collaborazione che porterà MotoGP 20 su TIMGAMES. Parliamo di uno dei titoli di maggior successo del mercato e uno dei più apprezzati dai videogiocatori appassionati di racing. All’interno di MotoGP 20 i giocatori possono partecipare alla stagione 2020, sfidare i campioni del gioco e mettersi alla prova a partire dalla Moto3 fino alla classe regina.

MotoGP 20 include anche una serie di nuove feature che rendono il gioco ancora più realistico rispetto al passato. Il gameplay è stato migliorato e la modalità carriera rinnovata per vivere ancora più intensamente le emozioni della pista del paddock. I giocatori devono infatti prendere decisioni strategiche per dominare il campionato: trovare il giusto personal manager, il team alla ricerca e saper sfruttare il budget nel modo migliore. Non basta quindi essere i più veloci!

Ci sono nuove funzionalità che aumentano il realismo: sono infatti importanti la gestione carburante, il consumo pneumatici asimmetrico e i danni aerodinamici che hanno un impatto sulle prestazione della moto.

MotoGP 20 è una novità importante del catalogo TIMGAMES 2020, il quale è stato rinnovato con altri 100 titoli. CI sono giochi d’avventura, strategia, sport, simulazione, giochi di ruolo, sparatutto e molti altri generi differenti. Tutti i mesi vengono inoltre aggiunti nuovi giochi all’interno di TIMGAMES!

Vi ricordiamo che TIMGAMES S è il servizio che permette di giocare in streaming, su TV e su smartphone 5G, a un catalogo di videogiochi. TIMGAMES è riservato ai clienti con una connessione internet TIM in banda ultra-larga (tecnologia FTTH, FTTC e FTTE) e ai clienti TIM con offerta 5G, TIM Advance 5G TOP.