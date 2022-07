Se siete assidui giocatori PC lo saprete, il mouse è come un’estensione del proprio braccio e per questo si tratta di uno degli accessori più importanti per il PC gaming. Negli anni il videogioco si è evoluto ed espanso sempre più, andando ad acchiappare un pubblico di appassionati di tutte le età. Grazie a questa grande eterogeneità ognuno ha i propri standard per quanto riguarda gli accessori con cui giocare alle proprie esperienze videoludiche preferite. Per quanto riguarda il mouse, però, non c’è troppo da scherzare e chiunque ormai sa che un buon mouse più trasformare completamente l’approccio ad un videogioco, soprattutto per quanto riguarda alcuni generi specifici come gli sparatutto in prima persona e gli strategici.

Proprio partendo da queste premesse, abbiamo pensato di realizzare una guida all’acquisto che comprendesse una serie di mouse perfetti con cui giocare senza dover spendere uno sproposito. Il tetto massimo che abbiamo deciso di non sforare per questa guida è quello di 150€. Una fascia di prezzo che, come vedrete dai prodotti scelti, comprende tutta una serie di mouse perfetti sia per chi non ha grosse pretese, sia per chi vorrebbe godere di un’esperienza videoludica di alto livello. Prima di iniziare, però, vi consigliamo di fare un salto anche sulle altre nostre guide dedicate alle migliori tastiere e mouse per PC e alle migliori sedie da gaming.

Mouse da Gaming sotto i 150 Euro | I migliori

Razer Deathadder Essential

Partiamo dal mouse da gaming Razer DeathAdder Essential, una scelta molto competitiva che vi permetterà di spendere poco e avere uno dei mouse cablati migliori sulla piazza. Questo prodotto targato Razer viene spesso preso in considerazione sia da chi è alle prime esperienza col mondo del gaming su PC, sia per chi già frequenta i mondi virtuali. Grazie a un design compatto e super ergonomico, questo mouse della Razer non solo è bello alla vista, ma è funzionale e preciso in ogni tipo di genere videoludico. Il mouse, inoltre, è munito di una rotellina per scrollare i vari menù a tendina presenti in diversi giochi, sia un paio di tasti aggiuntivi laterali capaci di essere assegnati ad altrettante funzioni. Tutto questo a un costo massimo di trenta euro, ma se siete fortunati potrete trovare tale mouse anche a prezzo scontato su Amazon.

Razer Basilisk V3

Restiamo sui prodotti targati Razer passando però a un modello superiore in tutto: il Basilisk V3. Questo mouse alza l’asticella su qualità, ergonomia e funzioni, andando ad aggiungere una serie di led RGP cangianti che permetteranno alla vostra postazione da gaming di brillare di una nuova luce. Il tutto fa lievitare il prezzo raggiungendo una cifra di circa 80€, ma anche in questo caso non è raro che Amazon metta tale prodotto tra quelli che vengono scontati più frequentemente. Oltre a una compattezza maggiore rispetto al modello tratttato in precedenza, il cavallo di battaglia di questo mouse è l’estrema ergonomia, grazie alla quale permette ai giocatori di giocare con una posizione della mano e del polso nettamente più comoda, e di conseguenza di avere in game una precisione altissima.

Logitech G PRO

Cambiamo marca e passiamo al mouse Logitech G PRO, uno dei migliori per quanto riguarda questo tipo di accessori per PC. A differenza delle scelte che vi abbiamo proposto in precedenza, questo mouse è moltto improntato sul gioco competitivo. Sappiamo benissimo che gli eSport sono ormai un qualcosa di affermato anche in Italia, e sempre più giocatori decidono di competere sui propri giochi preferiti. Ecco, se siete in cerca di un mouse perfetto per questo tipo di sessioni di gioco impegnative questa è la scelta su cui dovete ricadere. Ancora una volta rientriamo nel budget che ci siamo prestabiliti per realizzare questa guida, dato che il prezzo di listino di tale mouse si aggira sugli 80€, e ancora una volta il nostro consiglio è quello di tenere d’occhio tale prodotto su Amazon per non perdervi possibili sconti molto convenienti.

Logitech G402

Restiamo in casa Logitech con il mouse G402, un prodotto che, a differenza del G PRO, non punta solamente ad essere il migliore per i giochi competitivi, ma si classifica come un mouse per tutti. Oltre a un design differente e la presenza di led dai colori più accesi sulla scocca, questo modello di mouse da gaming ha una particolarità che non avevamo ancora trattato su questa guida: i tasti programmabili. Grazie al programma Logitech, infatti, i giocatori potranno dare diverse funzioni personalizzate ai vari tastui presenti sui lati di questo mouise. Questo si traduce in una versatilità molto alta, e che permette a ogni giocatore di scegliere come usare i vari tasti che mette a disposizione questo mouse. Per quanto riguarda il prezzo siamo un po’ più bassi rispetto alla scelta precedente targata Logitceh, con il G402 che costa sui 70€.

Corsair Sabre RGB Pro Wireless

Fino ad ora abbiamo parlato di mouse molto competitivi e adatti a chi ha un budget mediamente alto da spendere. Ma ci sono tanti altri prodotti meno esosi sia in termine di costo che di ambizioni che possono dare ai giocatori grandi soddisfazioni. Uno di questi è il mouse Corsair Sabre RGB Pro. Parliamo di un mouse da gaming molto semplice nel design e nella sua struttura e che non punta ad offrire il massimo delle prestazioni. Questo non significa che è manchevole di qualità, e anzi, possiamo dire con certezza che tra tutti i mouse proposti in questa guida questo è senza dubbio uno dei migliori in assoluto anche per chi si approccia per la prima volta al mondo del gaming su PC. Un mouse senza fronzoli che vi farà godere di ottime sessioni di gioco senza dover spendere in modo eccessivo.

MSI Clutch GM41

Chiudiamo la nostra guida all’acquisto sui migliori mouse da gaming sotto i 150€ con l’MSI Clutch GM20, quella che è la perfetta via di mezzo per chi vuole godere di un mouse di ottima qualità senza dover spendere un patrimonio. Parliamo di un mouse da gaming che mischia un po’ tutti quelli che sono i pregi e le caratteristiche dei mouse di cui abbiamo parlato in precedenza. Ottima ergonomia data da una design e delle forme che puntano tutto sulla comodità, tanti tasti e la presenza di led RGB che sono sempre ben accetti da molti videogiocatori appassionati. Il punto forte di questo prodotto è sicuramente il prezzo, dato che con massimo una quarantina di euro sarete in grado di mettervi in casa una mouse malleabile e adatto sia a chi gioca per divertirsi, sia per chi vuole essere sempre competitivo.

Come scegliere al meglio un mouse da gaming sotto i 150 Euro

Come abbiamo potuto vedere nel corso di tutta questa guida, ci sono tanti modelli di mouse da gaming con diverse caratteristiche. Per concludere a meglio questa rassegna serve soffermarci ancora un po’ su queste caratteristiche, così da permettervi di avere il quadro completo sull’esperienza che state cercando. Ovviamente il tutto rimane tarato affinché possiate uscire da questa guida con un nuovo e fiammante mouse acquistato ad un prezzo inferiore ai 150€. Ma non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e vediamo quali sono tutti i dettagli fondamentali a cui fare attenzione prima di acquistare il vostro prodotto designato.

Serve davvero un mouse da gaming per giocare al meglio?

Partiamo subito con un quesito abbastanza banale a cui daremo una risposta netta. Sì, se amate il mondo videoludico è altamente consigliabile affiancare al vostro PC un mouse da gaming. Questo perché tali mouse vengono pensati e prodotti con in mente l’obbiettivo di dare agli appassionati il miglior accessorio possibile per godere al 100% della propria passione. A differenza dei mouse più comuni, le versioni da gaming hanno una serie di caratteristiche pensate appositamente per giocare, un’ergonomia migliore per garantire una salda presa anche nei momenti più concitati e ovviamente, dei tasti in più.

Ergonomia

Partiamo da uno degli elementi più importanti quando si parla di mouse da gaming: l’ergonomia. Non ce n’è, quando si sta giocando a qualcosa è necessario essere comodi e a proprio agio. Giocando su PC con mouse e tastiera, poi, i polsi vengono messi a dura prova, soprattutto se non si è abituati ad affrontare lunghe sessioni di gioco.

Proprio per questo è fondamentale prestare molta attenzione all’ergonomia che propone un mouse prima di precedere all’acquisto. Se farete la vostra scelta in modo accurato, vi troverete con un mouse che vi darà la sensazione di essere un’estensione del vostro braccio, e sarete in grado di giocare decisamente meglio.

Oltre a tutto questo, c’è da tenere in mente anche il peso del mouse. Può essere banale ma è importante trovare il peso più adatto a voi. Un mouse da gaming più pesante, per esempio, sarà più saldo nei movimenti, mentre uno più leggero vi permetterà di essere decisamente più agili negli spostamenti.

Queste caratteristiche si adattano ai diversi stili di gioco e ai generi preferiti degli appassionati. Proprio per questo, il peso e l’ergonomia sono due cose che vanno prese fortemente in considerazione soprattutto a seconda dei giochi che sia ma giocare, e poi muoversi di conseguenza nella scelta che farete.

Dimensioni

Oltre all’ergonomia è importante fare attenzione anche alle dimensioni del mouse da gaming. Principalmente perché ognuno di noi a mani di grandezza differente, ma anche perché se si sceglie di acquistare un mouse troppo grande o troppo piccolo verrà a meno l’ergonomia.

I mouse gaming non hanno una taglia unica e il mouse con le caratteristiche perfette potrebbe essere o troppo grande o troppo piccolo rispetto alla vostra mano. Soprattutto se siete giocatori che passano tante ore davanti al PC, magari non solo per giocare, è sempre meglio mettere un primo piano la comodità per non pentirsene e ritornare a fare i conti con l’acquisto di un mouse diverso.

Come potete vedere queste due caratteristiche sono strettamente collegate, ed è importante sottolineare sempre come un giocatore debba stare attento a creare un perfetto equilibrio tra la giusta dimensione e la giusta ergonomia del proprio mouse per poter godere di un’esperienza di gioco perfetta.

Meglio un mouse cablato o wireless?

È il momento di fare chiarezza su una questione molto importante e da non sottovaluta prima di acquistare un mouse da gaming. Tra un mouse cablato e uno senza fili ci sono diverse differenze che vanno tenute a mente. In primis c’è la comodità, e sicuramente un mouse wireless permette un’azione di movimento più libera, è meno ingombrante e permette di essere portato in giro in modo più semplice.

Se invece volete puntare tutto sulla precisione, allora la scelta che dovete fare è quella di puntare su un mouse cablato. Parlando di mouse da gaming questa è la scelta più congrua, soprattutto se amate giocare a giochi multiplayer online e in modo competitivo. Per quanto riguarda i prezzi, ogni mouse cablato o non può variare a seconda della qualità generale, delle caratteristiche e anche del marchio.

Sensore e DPI

Parlando di mouse non possiamo non citare anche i sensori presenti in questi accessori. Proprio grazie al sensore che si trova nella parte sottostante del mouse è possibile muovere la visuale in gioco in terza o prima persona o l’icona se si sta giocando a uno strategico o a un gestionale.

Un mouse che presenta un sensore laser permette di leggere più DPI rispetto a un mouse con sensore ottico. Oltre a ciò, il sensore laser funziona anche sulle superfici lucide, riflettenti o trasparenti.

Passando ai mouse da gaming con un sensore ottico, invece, possiamo dire con certezza il loro miglior funzionamento sulle superfici opache, come le scrivanie tradizionali o i tappetini per mouse. Molti di questi prodotti, inoltre, presentano tecnologie di interpolazione per raggiungere un livello di DPI molto alta, e questo permette al mouse di diventare maggiormente sensibile per adattarsi a diversi stili di gioco.

Insieme al sensore bisogna citare anche i DPI, ovvero i Dots Per Inch. Questa caratteristica sta a segnalare il valore che indica il livello di sensibilità minima e massima che il sensore del mouse può raggiungere, e determina la velocità del cursore, oltre che l’accuratezza con cui il puntatore seleziona gli elementi presenti a schermo. Aumentando il valore dei DPI il cursore diventerà più veloce e responsivo ai vostri movimenti. Questo significa che dovrete trovare il giusto valore di DPI che più si presta alla vostra sensibilità.

Materiali

Oggigiorno i mouse sono quasi tutti fatti di plastica e gomma. Certo, ogni marca propone diversi tipi di robustezza nei materiali e tende ad utilizzarli in modi differenti, ed è per questo che non va mai tralasciato il design di un mouse da gaming prima di fare l’acquisto.

La scocca e il rivestimento è solitamente fatta di plastica, mentre per quanto riguarda la rotellina e alcuni pulsanti di solito molti brand utilizzano la gomma, la quale permette ai giocatori di avere molto più attrito.

La tipologia di materiale del mouse influenza anche il comfort dello stesso. I mouse da gaming realizzati in plastica, per esempio, possono offrire un buon feeling e una resistenza maggiore se la plastica utilizzata dal produttore è di alta qualità. Altri, invece, hanno una struttura esterna fatta in metallo, e questi mouse puntano molto sulla resistenza ancora maggiore e su una serie di periferiche nettamente più leggere.

Tasti

I tasti sono uno degli elementi che caratterizza i mouse da gaming rispetto a quelli tradizionali. Molti videogiochi su PC richiedono tanti tipi di interazioni differenti, e può capitare che la tastiera risulti scomoda talvolta. Per questo arrivano in soccorso i tasti extra presenti sui mouse da gaming.

Solitamente si tratta di pulsanti che si trovano sui lati del mouse, così da permettere ai giocatori di raggiungerli e premerli con naturalezza. Tali tasti sono sempre programmabili, e permettono agli appassionati di scegliere come meglio utilizzarli a seconda del gioco che si sta giocando.

Molti mouse da gaming disponibili oggi, inoltre, presentano anche un tasto dedicato al cambio di DPI. Come vi abbiamo spiegato già in precedenza, ogni giocatore preferisce usare un diverso tipo di sensibilità nei movimenti, e premendo tale piccolo tasto, di solito presente nella parte superiore del mouse, si può cambiare il DPI in modo veloce ed immediato anche durante una sessione di gioco senza dover mettere il titolo in pausa.

Brand

Come abbiamo potuto vedere in questa guida, ogni marca che produce mouse da gaming ha le proprie differenze. Non solo cambia il design del prodotto, molte volte per adattarlo alle forme del proprio brand di appartenenza, ma anche i materiali, le caratteristiche e le dimensioni sono sempre diverse. Per questo è importante analizzare i mouse marca per marca e capire quale prodotto propone più elementi favorevoli al vostro gusto.

Prendiamo per esempio Razer, un brand che negli ultimi anni è stato riconosciuto come uno dei migliori per quanto riguarda gli accessori da gaming, e che è diventato subito riconoscibile grazie al design dei proprio mouse e dalla presenza di led di un verde acceso che ne testimonia l’alta qualità.

Oltre a Razer, però, ci sono tante altre marche che realizzano dei signori mouse da gaming. Per citarne un paio che abbiamo inserito anche nella nostra guida, ci sono brand come Logitech e Corsair. Quelli che trovate in questo articolo sono senza ombra di dubbio alcuni tra le marche da tenere in considerazione, perché sono tra i brand più noti per la qualità dei loro prodotti. Altri marchi sono in grado di garantire mouse efficaci ovviamente, ma in quel caso va valutata con maggiore attenzione l’offerta generale soprattutto per quanto riguarda i materiali, le caratteristiche e le funzioni proposte di caso in caso.

Prezzo

Chiudiamo questa sezione finale della guida citando il prezzo. Sappiamo molto bene di aver scelto un budget che non superi i 150€ per questo articolo, ma anche in questa fascia si possono trovare prezzi molto distanti.

Ovviamente più si sarà esigenti nella qualità dei materiali, e nelle prestazioni del mouse, più il prezzo aumenterà, ma siamo certi che all’interno delle scelte che vi abbiamo proposto ci sono delle perfette vie di mezzo che non vi faranno spendere troppo e vi lasceranno altamente soddisfatti. I mouse selezionati partono infatti dai più economici fino ad arrivare alla soglia imposta per offrirvi una vera evoluzione del mouse da gaming.

Se restate su una fascia di prezzo compresa tra i 40€ e i 100€, potete stare più che sicuri di trovare un prodotto adatto alle vostre esigenze. Si tratta di una fascia in cui tutti i maggiori produttori di hardware propongono diverse scelte per tutte le esigenze e per tutte le tasche. Certo, più si innalza il prezzo e più troverete prodotti di pregio, magari anche delle edizioni speciali, ma le scelte che sono presenti in questa guida bastano e avanzano per trovare mouse dai migliori sensori, con la migliore qualità costruttiva e i materiali più adatti.