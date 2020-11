Tastiere e mouse da gaming, le configurazioni migliori | Novembre 2020

Ciò che può veramente fare la differenza nella vita del videogiocatore, è la scelta di tastiere e mouse da gaming capaci di garantire le migliori performance sia per i giochi competitivi che per le migliori avventure da affrontare in solitaria. Delle ottime accoppiate di tastiere e mouse, possono infatti segnare l’esito positivo o negativo di una partita, così come possono aumentare l’immersività dell’utente. Con l’arrivo delle nuove configurazioni hardware basate sulle nuove GPU di Nvidia e AMD e con l’arrivo di PlayStation 5 e Xbox Series X, cercheremo di consigliarvi tastiere e mouse da gaming di ottimo livello per rendere giustizia alla potenza sprigionata. Elencheremo, perciò, le tre migliori configurazioni di tastiere e mouse dedicate al gaming in base alla fascia di prezzo e alle funzionalità offerte. Vi ricordiamo che l’hardware che elencheremo è compatibile anche con PlayStation 4 e Xbox One.

Tastiere e mouse da gaming, le configurazioni migliori

Logitech G213 Prodigy e Logitech G402 Hyperion Fury FPS | Prezzo Basso

La tastiera Logitech G213 Prodigy è un’ottima alternativa economica per chi preferisce spendere poco, ma pretende delle ottime prestazioni. Grazie ai tasti Mech-Dome (alternativa ai tasti meccanici), offre un’ottima risposta tattile e delle prestazioni soddisfacenti, grazie anche all’illuminazione LightSync che si adatta alle azioni di gioco. La tastiera è inoltre resistente agli schizzi e alla polvere grazie a una membrana protettiva.

Il mouse Logitech G402 Hyperion Fury FPS è perfetto per essere accoppiato alla tastiera sopracitata grazie al suo prezzo e alle sue funzioni. Offre un tracciamento ad alta velocità fino a 500 IPS e dispone di quattro impostazioni DPI come un targeting pixel da 250 DPI e la possibilità di impostarlo a 4.000 DPI per ottenere dei movimenti istantanei. Il mouse è dotato di ben otto tasti programmabili e offre un tempo di risposta di 1 ms.

» Clicca qui per acquistare la tastiera Logitech G213 Prodigy

» Clicca qui per acquistare il mouse Logitech G402 Hyperion Fury FPS

Corsair K63 e Corsair M55 | Prezzo Medio

Corsair offre un’ottima soluzione alla fascia media di prezzo con la tastiera Corsair K63. Dotata di switch meccanici Cherry MX Red (più rispostivi rispetto ai Black) con i contatti placcati in oro, la corsa è veloce e ben precisa. Grazie all’illuminazione LED predisposta per ogni singolo tasto e alle dimensioni compatte, la tastiera si adatta perfettamente a qualsiasi scrivania senza risultare d’impaccio o poco intonata all’ambiente.

Il mouse perfetto da abbinare a questa tastiera è sicuramente il Corsair M55. Con un sensore ottico da 12.400 DPI, il tracking e i tempi di manovra risultano estremamente rapidi quanto precisi. Inoltre, dispone del software Corsair iCue, utilissimo per riprogrammare e mappare gli otto tasti a disposizione, per selezionare la modalità mano destra o mano sinistra e per sincronizzare l’illuminazione con gli altri dispositivi Corsair compatibili.

» Clicca qui per acquistare la tastiera Corsair K63

» Clicca qui per acquistare il mouse Corsair M55

Razer BlackWidow Elite e Razer Naga Trinity | Prezzo Alto

La proposta di Razer è sicuramente di alto livello. La tastiera Razer BlackWidow Elite e il mouse Razer Naga Trinity sono di fatto tra le migliori proposte per tastiere e mouse da gaming. La Razer BlackWidow Elite offre dei tasti meccanici Razer, adatti al gaming e personalizzabili, con dei tempi di risposta sbalorditivi e con resistenza a circa 80 milioni di battute. In alto a destra è provvista di un quadrante multimediale tattile che vi consentirà di tenere sotto controllo i media in riproduzione. Ulteriore pro è la presenza di un supporto ergonomico per il polso che vi consentirà di prevenire fastidiose tendiniti.

Il mouse Razer Naga Trinity è preciso e rapido come pochi rivali nel mercato, grazie al sensore ottico 5G da 16.000 DPI. Dispone di tre pannelli intercambiabili a 12 tasti, per consentire all’utente di adattarsi a qualsiasi tipologia di gioco, e di ben 19 tasti in totale programmabili. Grazie a una gamma di 16,8 milioni di colori, il mouse è largamente personalizzabile per consentirvi di adattarlo a qualsiasi postazione.

» Clicca qui per acquistare la tastiera Razer BlackWidow Elite

» Clicca qui per acquistare il mouse Razer Naga Trinity