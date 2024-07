MOZA R3, un kit accessibile per appassionati di Sim Racing su Xbox e PC | Recensione

Il Sim Racing è qualcosa che sembra quasi esclusivo per il mondo PC, non tanto per i videogiochi disponibili, ma per la quantità di periferiche professionali disponibili. Dopotutto un PC offre più libertà ai produttori di implementare funzioni che vanno oltre quello che offrono le console, ma sappiamo che là fuori ci sono tanti appassionati di giochi di guida, ed è a questi videogiocatori che MOZA ha pensato quando ha creato R3, un kit composto da base Direct Drive, volante e pedaliera per Xbox. In realtà, come accade spesso, un controller per Xbox è anche compatibile con PC, e ciò vale anche per l’R3, anche se è pensato per la console come si evince, ad esempio, dalla replica dei tasti del joypad Xbox. Insomma, possiamo consideralo un kit Direct Drive per Xbox o un kit entry level per PC.

Vediamo come è fatto questo kit e come si è comportato nella mia prova.

Come è composto il kit

Come detto, il MOZA R3 è un bundle composto da volante a trasmissione diretta e pedaliera che deve essere solo estratto dalla scatola e connesso alla Xbox per funzionare, o al PC. Niente software da installare o complicate configurazioni, cosa che ogni tanto accade con altri modelli (per il PC potrete collegare il software Moza Pit House).

Nella confezione è presente una morsa per attaccare la base alla scrivania, ma è ovviamente anche compatibile con una postazione da guida. Se lo collegherete alla scrivania, assicuratevi che quest’ultima sia solida: la forza che la base del volante produce, con picchi di 3.9 Nm, può essere abbastanza violenta e spostarla.

Assieme alla base è presente il volante MOZA ES, un modello entry level, simile ad altri volanti del genere, ma modificato per funzionare con l’Xbox, e questo significa che è anche dotato della replica dei tasti di un joypad Xbox. Se vorrete potrete aggiungere all’acquisto, con un sovrapprezzo di 45 euro, l’ES Formula Wheel Mod, un volante da Formula 1.

Poi ci sono i pedali, un set di 2, a cui potrete aggiungerne un terzo (la frizione) al costo di 44 euro e anche una molla per il freno, al costo di circa 30 euro.

Prezzi

Dato che ho elencato una serie di prezzi, riepiloghiamo tutti i singoli costi (dal sito ufficiale)

Kit MOZA R3: 439 euro

Volante ES Formula: 45 euro (come aggiunta al kit)

SR-P Lite Pedale freno: 44 euro (come aggiunta al kit)

Performance Kit, molla per freno: 31.9 euro (come aggiunta al kit)

Quindi si parte da 439 euro per un kit Direct Drive completo, che non mi sembra affatto male, e si arriva a 559,9 euro per il kit completo, con tre pedali, freno migliorato e secondo volante da F1, un prezzo decisamente interessante.

Come è fatto: base R3, volante ES e pedaliera SR-P Lite

Per quanto riguarda il design, la base R3 non si discosta molto dal design degli altri modelli, se non fosse per il fatto che è più piccola di tutti gli altri, e in generale è compatta rispetto agli standard di mercato. Ancora una volta la costruzione è principalmente in metallo, un grande vantaggio in termini di qualità se confrontata con altri kit volante/pedaliera della fascia entry level, come il Logitech G923, che certo costa la metà, ma offre molto meno.

I connettori sono posizionati nella parte posteriore e includono tutto il necessario per collegare gli accessori, nonché un connettore USB per il collegamento con l’Xbox e l’alimentatore.

L’aggancio del volante è lo stesso sistema quick release usato su modelli di fascia più alta ed è fantastico, poiché basta allineare il volante e spingerlo per bloccarlo, o agire sulle apposite alette per rimuoverlo. Si tratta di un valore aggiunto se acquisterete anche il volante F1, poiché con un sovrapprezzo limitato potrete sfruttare meglio questa caratteristica. Nella base sono presenti i fori per collegare la morsa da tavolo. Un altro pregio del Moza R3 è che la base è in metallo, quindi se installata bene non dovrebbero esserci troppi problemi di vibrazione o movimento (a meno che la scrivania stessa sia instabile, come ho già fatto notare).

Passando al volante, è lo stesso modello ES presente nel bundle R5. Frontalmente è in metallo, ma la parte posteriore è in plastica. Ciò nonostante la qualità costruttiva complessiva è soddisfacente. Sulla parte anteriore sono riprodotti i tasti, forse non buoni come quelli di un joypad Xbox, ma qualitativamente più che sufficienti considerando che si tratta di un volante.

Vicino al bordo superiore c’è una barra LED che indica i giri del motore/cambio marcia. Il suo funzionamento su Xbox è altalenante, poiché in alcuni giochi funziona bene, in altri no.

Non mancano due leve per il cambio, in metallo, con una buona resistenza. La loro attivazione non è magnetica, ma il feedback è buono. L’impugnatura è avvolta in pelle sintetica, il feedback anche in questo caso è buono, soprattutto se vi piace che sia un po’ più morbida rispetto a volanti di fascia più alta. La dimensione di 28 cm è la giusta via di mezzo per adattarsi a differenti giochi; intendo dire, se siete amanti di titoli specifici, allora potreste desiderare un volante più grande che è più vicino alla realtà, ma se vi piace passare da un gioco all’altro… insomma, c’è poco da lamentarsi.

Infine parliamo dei pedali SR-P Lite. Si tratta di un set da due pedali, freno e acceleratore, a cui è però possibile collegare anche una frizione. Tra tutte le componenti sono quelli che mi hanno colpito di meno, ma probabilmente sono alla pari con quelli offerti da kit entry level Logitech o Thrustmaster. Diventa praticamente obbligatorio acquistare la molla “Performance” per il freno, perché di base la resistenza è troppo poca. A meno che vogliate giocare a titoli arcade, e se vorrete farlo, probabilmente vi conviene risparmiare per un kit volante/pedaliera dalla metà del prezzo, al contrario la molla “Performance” aggiunge rigidità e vi permette di dosare meglio la forza in frenata.

Tra i punti di pregio c’è però la costruzione, che anche in questo caso è in metallo, mentre come difetto c’è la base che non si ancora come dovrebbe al pavimento. Non è un problema se userete un cockpit, mentre se la poggerete sotto alla scrivania, allora assicuratevi di trovare la giusta posizione per evitare che si sposti durante una corsa (soprattutto se monterete la molla più rigida per il freno).

Prova d’uso

C’è poco da dire, il Direct Drive è qualcosa di difficilmente paragonabile alle soluzioni dotate di cinghie e ingranaggi; la precisione della base R3, il feedback che restituisce è diretto e genuino. Con il gioco giusto, riuscirete veramente a percepire il comportamento delle ruote su strada e avere una risposta immediata a ogni singolo movimento che farete.

La coppia massima di 3.9 Nm potrebbe sembrare veramente bassa considerando che praticamente ogni altra soluzione Direct Drive fa di meglio e che il top di gamma Moza arriva a 21 Nm. Ma in realtà non è così. Io sono abituato a usare basi dai 9 ai 12 Nm, ma solitamente arriva a 7, in media, e lo ritengo più che sufficiente. La percezione della forza dipende anche dalla nostra posizione di guida e dalla posizione delle braccia. Con un volante del genere, soprattutto se lo attaccherete alla scrivania, probabilmente vi ritroverete con le braccia abbastanza piegate (poco distese, più vicino allo schermo), posizione che permette di fare più forza e quindi la percezione potrebbe essere ancora inferiore.

Il segreto sta nel trovare la posizione giusta e sfruttare tutta la potenza, situazione in cui riuscirete ad apprezzare la forza impressa dal motore. Inoltre, se non sarete seduti all’interno di un sedile sportivo, ogni forza che farete con le braccia si rifletterà sul resto del corpo, e sarete naturalmente predisposti a controbilanciare la situazione con altri muscoli. Insomma, non è il massimo, ma per il modello d’uso è più che adeguata. Un po’ di potenza in più viene a mancare se userete questo volante collegato a un cockpit.

Se il confronto è con il Logitech G923 o il Thrustmaster T248, entrambi non possono competere.

Verdetto: chi dovrebbe acquistarlo?

Il videogiocatore perfetto per il kit MOZA R3 è colui che già possiede un volante (a tal proposito, qui trovate i migliori volanti da gaming sul mercato), un kit Logitech/Thrustmaster entry level, e che ha fatto abbastanza ore di guida da voler provare qualcosa di più. La base Direct Drive cambia il modo di guidare e il kit con il volante da F1 a pochi euro in più è un gran passo avanti. MOZA R3 è il limite oltre a cui non andrei se dovessi collegare il volante alla scrivania, ma prendere un cockpit da poi abbinare a un volante di fascia più bassa sarebbe un peccato. Insomma, R3 è un bundle d’ingresso fantastico adatto a tutti coloro che vogliono iniziare a fare sul serio, ma non vogliono affrontare spese fuori di testa… almeno per ora.