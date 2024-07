Moza Vision GS, il volante con schermo programmabile integrato | Test & Recensione

Vision GS è l’ultimo volante di Moza, compatibile con tutte le sue basi Direct Drive, pensato per la massima personalizzazione grazie a uno schermo circolare posizionato nel mezzo. Si tratta di un progetto molto ambizioso, un volante di alta qualità, venduto a un prezzo decisamente “premium”, di ben 829 euro. Vediamo cosa ha di così speciale questo volante.

Come è fatto

La struttura è in alluminio, tutta la parte frontale e i paddle posteriori sono invece di fibra di carbonio forgiata. La copertura dell’impugnatura è in pelle sintentica. La dimensione è di 310 mm, dalla classica forma per vetture GT. Basta sollevarlo per capire che è un prodotto di alta qualità, sia nella scelta dei materiali sia nella costruzione. Il sistema di aggancio rapido è il classico di Moza, un sistema a cuscinetti che funziona molto bene.

All’interno dell’impugnatura, al centro, in alto, c’è l’indicatore LED dei giri motore. Al centro troviamo il grande schermo circolare, un modello da 2,85”, ha una frequenza di refresh di 60 Hz ed è touchscreen.

Al suo fianco, da entrambe le parti, sono posizionati due joystick, differenti tra loro. Quello di sinistra ha un movimento libero, quindi rileva tutte le posizione in cui lo inclinate, la resistenza è sufficiente per avere un buon controllo. Quello di destra invece si comporta come un pad direzionale, con un bel “click” quando lo spostate. Se siete solidi indossare i guanti quando guidate, apprezzerete la presenza di questo joystick che permette di essere molto più precisi rispetto a un pad direzionale.

In totale ci sono otto pulsanti, quattro per lato, uno vicino ai joystick e gli altri tre allineati lungo una linea orizzontale, poco più sotto. Si tratta di pulsanti dall’attuatore molto duro, rispetto ovviamente ai tasti classici. Dovrete fare più forza per attivarli e verrete ripagati, anche in questo caso, da un click forte e soddisfacente. La scelta d’impiegare attuatori che richiedono tale forza è probabilmente dovuta a un maggior controllo, per evitare d’inviare comandi non voluti che possano modificare qualche impostazioni di guida, e di offrire sempre un maggio feedback quando si usano guanti. Lo stesso vale per le due rotelle, una per lato, un po’ troppo affogate nella struttura in questo caso. Sempre con lo stesso approccio sono stati allineati tre selettori multipli sotto allo schermo. Tutti i pulsanti sono retroilluminati e potrete scegliere il colore. Nella confezione sono presenti vari adesivi con cui personalizzare i pulsanti.

Dietro sono allineati i paddle, divisi in maniera tale da ottenere quattro comandi differenti. I due paddle superiori sono magnetici, la resistenza è “proprio quel che serve”, e anche in questo caso siamo ripagati da un bel “clack”. Quelli inferiore sono a molla, ma il feedback è sostenuto per quasi tutto la corsa.

Lo schermo centrale

A fare la differenza c’è ovviamente lo schermo centrale, totalmente personalizzabile. Di base potrete scegliere tra differenti grafiche, non particolarmente entusiasmanti. Sono abbastanza basilari o classiche. Il sistema (Moza Pit) lo rileva come uno schermo, un accessorio già disponibile che è possibile aggiungere al proprio kit. È possibile costruirsi il proprio schermo tramite un’interfaccia che, letteralmente, vi permette di disegnarlo, importando i vari elementi da visualizzare. Non ho speso molto tempo nel disegnare i miei schermi, semplicemente perché il risultato che ho ottenuto è stato solo mediocre. Non è tra i software più intuitivi presenti, semplicemente perché mette a disposizione solo gli strumenti di base e la differenza dovrà farla la creatività della persona. Probabilmente spendendoci un po’ di ore riuscirei a realizzare un risultato soddisfacente, ma preferisco lasciare che sia la community di appassionati a sbizzarrirsi e mettere a disposizione tante grafiche differenti - “sfruttando” qualcuno con un gusto migliore del mio. Caricare ed esportare grafiche è molto semplice, quindi immagino che sul web, dopo alcune settimane, ci saranno già molti quadranti tra cui scegliere.

La definizione della grafica va ben oltre il necessario. All’interno è anche integrato un accelerometro che permette di tenere la grafica orizzontale quando noi gireremo il volante. È una funzione molto comoda che permette di identificare immediatamente le informazioni di cui abbiamo bisogno in qualsiasi situazione di gara. Con un volante più classico, dotato di schermo rettangolare integrato, ovviamente non è possibile ruotarlo, quindi ben venga questa possibilità. Tuttavia non ho avuto modo di testarne a fondo l’efficacia. Appena installato lo schermo di default ruotava, anche se scattava un po’ troppo; la rotazione non era fluida, ruotava a piccoli step e il risultato era un’immagine che si muoveva a scatti. Dopo l’aggiornamento del firmware, nonostante l’opzione sia presente nel software, non ruota più. Sto provando questo volante in anteprima con i software beta, quindi è possibile che tutto ciò si risolva con un semplice aggiornamento.

Prova d’uso

Come appena specificato, la prova di questo volante è stata fatta prima dell’uscita ufficiale, e alcune funzioni, come ad esempio i led dei giri, non funzionavano nei giochi che ho provato. Dopo l’uscita ci saranno aggiornamenti che porteranno la compatibilità sui vari giochi e questi problemi spariranno.

L’impugnatura, la forma e la dimensione non sono un problema, anzi è molto comodo, pari ad altri volanti di fascia alta. Il feedback dei paddle posteriori è ottimo, soprattutto quelli magnetici. I due joystick, con una risposta differente, sono funzionali all’interazione con i giochi.

Lo schermo centrale fa bene il suo dovere e l’efficacia cambia in base alla grafica. Il fatto che si possa personalizzare, anche se non si tratta di qualcosa di immediato, amplifica le possibilità d’uso. È anche possibile passare da uno schermo all’altro con uno swipe dall’alto verso il basso, o visualizzare schermi secondari con uno swipe laterale. Ad esempio potete avere uno schermo semplificato che mostra solo la marcia e schermi secondari che mostrano i tempi, o la mappa, o qualsiasi altra funzione che vi torni utile. Starà a voi decidere se mostrare le varie informazioni tutte in una schermata, o se suddividere le informazioni nelle varie schermate, magari con caratteri più grandi e leggibili. Peccato però che il touchscreen funzionerà solo se userete le vostre dita o dei guanti touch; nel mio caso, usando dei normali guanti senza superficie touch, non posso sfruttarlo.

Il click “duro” dei pulsanti per me è apprezzabile, tuttavia forse un po’ di forza in meno sarebbe stata ugualmente sufficiente.

Verdetto: chi dovrebbe acquistarlo ?

Moza Vision GS è senza dubbio un prodotto interessante. Non sono molti i volanti che schermo tondo centrale (a memoria ricordo solo un modello Fanatec GT3), ma forse è la personalizzazione a promettere più di tutto il resto. Certo non costa poco, è un prodotto per super appassionati, e non ha particolari difetti, se non proprio il prezzo.

Se pensate di poter sfruttare lo schermo centrale, allora è il prodotto giusto per voi. Se invece non siete convinti, potete attendere e vedere quello che la community è in grado di creare per dare valore al Vision GS.