Nasir Gebelli, uno dei padri di Final Fantasy, tornerà in pubblico dopo anni di silenzio

Il leggendario programmatore Nasir Gebelli, figura chiave nello sviluppo dei primi tre capitoli di Final Fantasy, è tornato sotto i riflettori per un'intervista esclusiva. Gebelli, noto per la sua riservatezza, apparirà in un episodio esteso del programma "Legendary Games Chronicle" di NHK, in onda il 30 dicembre su BS4K.

Gebelli, iraniano-americano, ha svolto un ruolo cruciale nel successo iniziale di Square Enix (allora Squaresoft), contribuendo alla creazione di una serie che ha venduto decine di milioni di copie. Il suo lavoro su Final Fantasy, insieme a quello del creatore Hironobu Sakaguchi, ha letteralmente salvato l'azienda dalla bancarotta.

Gebelli è stato recentemente intervistato per il programma di NHK Legendary Games Chronicle.

Dopo aver lavorato anche su altri titoli di successo come Secret of Mana, Gebelli si è ritirato all'apice della sua carriera per dedicarsi ai viaggi intorno al mondo. La sua assenza dalla scena videoludica ha creato un alone di mistero intorno alla sua figura, tanto che nel 2012 lo stesso Sakaguchi chiese pubblicamente informazioni su di lui.

L'episodio dedicato a Final Fantasy, trasmesso originariamente a ottobre, verrà riproposto in una versione estesa con 20 minuti aggiuntivi di filmati. In questa edizione speciale, Gebelli apparirà insieme ad altri nomi illustri del settore, tra cui:

Hironobu Sakaguchi

Koichi Ishii

Yoshitaka Amano

Nobuo Uematsu

Shibuya Kazuko

Questa rara apparizione pubblica di Gebelli offre ai fan un'opportunità unica di conoscere meglio il genio della programmazione dietro alcuni dei videogiochi più influenti della storia. L'intervista promette di gettare nuova luce sul processo creativo e sulle sfide affrontate durante lo sviluppo dei primi Final Fantasy, nonché di fornire un'inedita prospettiva sulla nascita di una delle serie più iconiche del mondo videoludico.