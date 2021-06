Naughty Dog pronta alla rivoluzione, il team ha in sviluppo un gioco multiplayer

Naughty Dog sta lavorando ad un gioco multiplayer, e questo si sapeva ormai da diverso tempo. Indizi vogliono che questo misterioso progetto sia dedicato a The Last of Us vista la mancanza di una componente online nel secondo capitolo. Una scelta alquanto strana visto e considerando che nel titolo rilasciato nel 2013 questa è stata decisamente apprezzata dal pubblico discostandosi nettamente, o a suo modo almeno, dagli altri giochi multiplayer in terza persona.

Proprio in queste ore sono stati pubblicati diversi annunci di lavoro da parte di Naughty Dog. Il team sarebbe alla ricerca di un gameplay scripter e un level designer per “il primo gioco multiplayer stand alone” dell’azienda. Nonostante The Last of Us 2 non viene minimamente nominato nell’annuncio è facile intuire che si tratti di qualcosa relativo all’amatissimo capitolo rilasciato lo scorso anno. La società è consapevole che il multiplayer grezzo rilasciato nel 2013 ha colpito migliaia di giocatori in tutto il mondo, ed è anche consapevole che gli appassionati hanno una grande voglia di tornare in quel mondo post apocalittico.

La nostra, ovviamente, è una mera speculazione nonostante gli indizi trapelati in rete suggeriscono proprio quello che abbiamo detto. Dal comunicato possiamo leggere quanto segue: “Stiamo cercando di portare lo stesso livello di ambizione e qualità dei nostri giochi incentrati sulla narrativa in questo nuovo progetto. Questa può essere una rara opportunità per mettervi in gioco per creare una esperienza che sarà apprezzata e condivisa da milioni di appassionati in tutto il mondo”.

Insomma, Naughty Dog starebbe lavorando seriamente ad un nuovo titolo multiplayer. Certamente una nuova ed ardua sfida per la compagnia e che per questo ha bisogno di tutto il sostegno possibile e nuove leve, appunto. Chissà se in questi giorni l’azienda possa mostrarci qualche estratto. In attesa di quel possibile giorno, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.