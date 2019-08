Need for Speed Heat: EA ci spiega se il gioco sarà “always online”

Ghost Games ed Electronic Arts ci spiegano se Need for Speed Heat dovrà essere giocato sempre online e quali sono i vantaggi della modalità multiplayer.

Durante l’Opening Night Live condotto da Geoff Keighley, in apertura alla Gamescom 2019, abbiamo avuto l’occasione di vedere il primo filmato di gameplay di Need for Speed Heat, nuovo gioco di corse automobilistiche di Electronic Arts e Ghost Games. In quel frangente, però, è rimasto a tutti noi un dubbio: il gioco richiederà si essere sempre connessi, sarà un “always online”?

La risposta arriva direttamente dal Producer e dal Lead Designer del gioco i quali assicurano che no, non sarà obbligatorio giocare online. Sarà possibile vivere tutta l’esperienza offline e in single player. Detto ciò, Ghost Games ci spiega che è altamente consigliato condividere la propria partita con altri giocatori, in quanto la loro presenza può essere molto utile.

Il nome del gioco “heat”, ovvero “calore”, indica una meccanica di gioco, un “heat system” che rappresenta quanto caos abbiamo creato in città. Maggiore sarà questo valore, più aggressiva sarà la polizia che cercherà con ogni mezzo di abbatterci. Ogni giocatore avrà il proprio “heat level”: una buona tattica, quindi, sarà di trovare un altro giocatore con un livello superiore al nostro e fare in modo che la polizia sposti la propria attenzione su di lui, visto che lo considererà più pericoloso e quindi prioritario. Forse non è un comportamento molto onesto, ma è un modo per sorprendere gli altri giocatori (e farsi sorprendere), aggiungendo un po’ più di pepe all’azione.

Need for Speed Heat non sarà quindi un always online, ma la componente online risulterà parte integrante dell’esperienza immaginata dagli sviluppatori di Ghost Games. Vi ricordiamo che il gioco di Electronic Arts sarà disponibile a partire dall’8 novembre 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Diteci, cosa ne pensate del gioco?