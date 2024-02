Nel prossimo gioco dedicato a Star Wars Respawn passerà dai Jedi ai Mandaloriani

Secondo un nuovo report stilato da Insider Gaming, Respawn (lo studio di EA dietro ad Apex Legends, Star Wars Jedi: Fallen Order e Star Wars Jedi: Survivor) sta lavorando a una produzione in prima persona che metterà i giocatori nei panni di un cacciatore di taglie, Mandaloriano, non specificato.

Non ci sono molte informazioni sul gioco, che secondo il rapporto è ancora in fase iniziale di sviluppo, ma si afferma che sarà veloce, con un grande focus sull'azione e che non sarà un'esperienza open-world.

Questa notizia si allinea con gli annunci annunci precedenti dello studio; nel 2022, Respawn ha dichiarato di essere al lavoro su uno sparatutto in prima persona ambientato nell'universo di Star Wars, senza fornire dettagli sul contenuto.

La serie Jedi dello studio ha contribuito a inaugurare una nuova era entusiasmante per i titoli di Star Wars, con Lucasfilm che ha coinvolto altri sviluppatori noti per creare giochi originali.

Attualmente, Ubisoft sta lavorando al gioco open-world Star Wars Outlaws, Quantic Dream sta sviluppando Star Wars Eclipse e, da qualche parte in una galassia lontana lontana, sembra che Saber sia ancora al lavoro sul remake di Star wars: Knights Of The Old Republic.

Per quanto, attualmente, i Mandaloriani sembrano essere sulla cresta dell'onda visto il livello di popolarità ottenuto dalla serie trasmessa su Disney Plus, non è la prima volta che un cacciatore di taglie è al centro dell'attenzione in un gioco dedicato a Star Wars.

Nel 2002, LucasArts ha rilasciato un gioco a tema chiamato Star Wars: Bounty Hunter, con protagonista Jango Fett, mentre Din Djarin è stato inserito in quel multiverso che prende il nome di Fortnite, come personaggio giocabile.

Rimane indubbio che, al netto dei vari problemucci di pulizia al lancio di entrambi i giochi, considerando l'ottima qualità di entrambi i titoli della serie Jedi, siamo davvero curiosi di vedere cosa si inventeranno i ragazzi di Remedy in una produzione dedicata ai Mandaloriani.