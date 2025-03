Un nuovo gioco strategico a turni di Star Wars è all'orizzonte, ecco cosa sappiamo

Il panorama videoludico di Star Wars si arricchisce di un nuovo capitolo tattico e strategico che promette di portare i fan della saga in una dimensione di gioco completamente inedita. Dopo anni di sviluppo nell'ombra, il progetto tattico a turni ambientato nell'universo creato da George Lucas vedrà, infatti, finalmente la luce durante la Star Wars Celebration 2025.

Lo sviluppo di questo progetto ancora senza titolo è nelle mani di Bit Reactor, uno studio formato da veterani di Firaxis Games, celebri per il loro lavoro sulla serie XCOM. La collaborazione tra questi maestri della strategia e Respawn Entertainment, già noti ai fan di Star Wars per la serie Jedi, rappresenta un connubio potenzialmente esplosivo nel panorama videoludico.

Il primo sguardo ufficiale al gioco avverrà il 19 aprile durante un panel dal vivo che vedrà protagonisti il team di sviluppo principale di Bit Reactor, affiancato da rappresentanti di Respawn Entertainment e Lucasfilm Games, come rivelato dal programma ufficiale della Star Wars Celebration 2025.

Nonostante l'annuncio risalga già ai primi mesi del 2022, finora le informazioni rilasciate sono state praticamente nulle: non sappiamo in quale era dell'universo di Star Wars sarà ambientato il gioco, né quale sarà l'esatta natura del suo gameplay.

L'impero videoludico di Respawn

Per Respawn Entertainment questo progetto rappresenta solo uno dei tasselli di un mosaico più ampio legato all'universo di Star Wars. Lo studio è infatti già impegnato nello sviluppo del terzo capitolo della trilogia Star Wars Jedi, sebbene non ci siano indicazioni che questo titolo possa fare la sua comparsa durante la Star Wars Celebration di quest'anno.

Il percorso di Respawn non è stato però privo di ostacoli. Un terzo progetto legato a Star Wars, uno sparatutto in prima persona che secondo indiscrezioni avrebbe dovuto avere un protagonista Mandaloriano, è stato cancellato durante una significativa ristrutturazione di EA che ha portato al licenziamento di circa 670 dipendenti.

Questa non è stata l'unica battuta d'arresto: all'inizio di marzo, Respawn ha silenziosamente interrotto lo sviluppo di un progetto multiplayer in prima persona in fase di incubazione, tagliando un numero imprecisato di persone che vi lavoravano.

Insomma, con l'eredità di XCOM alle spalle e l'immenso universo di Star Wars come tela, Bit Reactor ha l'opportunità di creare un'esperienza tattica che potrebbe ridefinire il genere, fondendo meccaniche consolidate con l'ambientazione più iconica della fantascienza moderna.