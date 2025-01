LEGO Star Wars Grogu e Carrozzina: un set da collezione IMPERDIBILE, ora con il 17% di SCONTO!

Se siete alla ricerca di un set LEGO Star Wars da collezione con un'offerta imperdibile, dovreste dare un'occhiata a questa promozione su Amazon. Il set LEGO Star Wars Grogu e Carrozzina è disponibile a soli 79,99€, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo più basso recente di 95,99€. Un'opportunità unica per aggiungere alla vostra collezione un modellino ricco di dettagli dedicato a Baby Yoda!

Set LEGO Star Wars Grogu e Carrozzina, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo set rappresenta la scelta ideale per tutti i fan di Star Wars: The Mandalorian, per gli appassionati di costruzioni LEGO e per chi desidera un modello da esposizione che unisca design e fedeltà ai dettagli. Con 1.048 pezzi, il set permette di ricreare Grogu (Baby Yoda) con la sua carrozzina hover, offrendo una costruzione coinvolgente e appagante.

Il personaggio di Grogu LEGO è dotato di testa e orecchie snodabili, oltre a braccia azionabili tramite manopole, che consentono di modificarne la posizione per un realismo senza precedenti. Il set include anche una minifigure di Grogu, una targa informativa, un supporto espositivo e dettagli iconici come la rana Sorgan, una manopola del cambio e un biscotto, per riprodurre le scene più memorabili della serie TV.

Questo set LEGO Star Wars è una perfetta idea regalo per bambini a partire dai 10 anni, per collezionisti e per tutti gli amanti della saga. Grazie all'app LEGO Builder, potrete accedere a istruzioni digitali interattive che vi guideranno nella costruzione, con la possibilità di ingrandire e ruotare il modello in 3D.

Questo set LEGO Star Wars è una perfetta idea regalo per bambini a partire dai 10 anni, per collezionisti e per tutti gli amanti della saga. Grazie all'app LEGO Builder, potrete accedere a istruzioni digitali interattive che vi guideranno nella costruzione, con la possibilità di ingrandire e ruotare il modello in 3D.

