Star Wars Zero Company: annunciato il nuovo gioco dedicato alla "galassia lontana lontana"

La galassia di Star Wars si espande nuovamente nel mondo dei videogiochi con un titolo che promette di portare una ventata di freschezza tattica nell'universo creato da George Lucas. Electronic Arts ha recentemente ufficializzato "Star Wars Zero Company", un progetto sviluppato da BitReactor sotto la supervisione di Respawn Entertainment che si propone di trasportare i giocatori in un'esperienza strategica a turni completamente inedita per il franchise. L'annuncio arriva dopo che il nome del gioco era già trapelato online attraverso alcuni leak, confermando le speculazioni dei fan più attenti.

L'unica immagine ufficiale rilasciata finora mostra un gruppo eterogeneo di personaggi che sembrano formare la "Zero Company" del titolo. La diversità della squadra cattura immediatamente l'attenzione: tra le figure riconoscibili spiccano un clone della Repubblica, un guerriero mandaloriano, un cavaliere Jedi e un droide. Questa composizione variegata suggerisce un approccio tattico dove ogni membro del team porterà abilità e caratteristiche uniche al servizio delle missioni.

I dettagli concreti sul gameplay sono ancora avvolti nel mistero della Forza, ma le fonti interne all'industria paragonano il titolo alla celebre serie X-COM, con combattimenti a turni visti dall'alto dove il posizionamento tattico e lo sfruttamento delle abilità individuali saranno elementi fondamentali. Electronic Arts ha anticipato che maggiori informazioni verranno svelate durante la celebrazione di Star Wars prevista per il 19 aprile, un evento particolarmente atteso dalla comunità.

La tattica si fonde con la Forza in un'esperienza completamente nuova per l'universo di Star Wars.

BitReactor, lo studio dietro il progetto, non è nuovo alle sfide nel campo della strategia a turni, mentre la supervisione di Respawn Entertainment, già autore dell'acclamato "Star Wars Jedi: Fallen Order", suggerisce un forte impegno qualitativo da parte di Electronic Arts. Questo titolo rappresenta un'ulteriore diversificazione dell'offerta videoludica legata al franchise di Lucasfilm, che negli ultimi anni ha spaziato dai giochi d'azione alle avventure narrative.

Mentre attendiamo ulteriori dettagli su "Zero Company", l'universo espanso di Star Wars continua a evolversi anche in altre direzioni. Disney starebbe infatti valutando anche un progetto horror ambientato nello stesso universo, secondo quanto rivelato dal creatore della serie "Andor". Una testimonianza di come la casa di Topolino stia cercando di esplorare toni e generi diversi all'interno di un franchise che, a quasi cinquant'anni dalla sua nascita, continua a reinventarsi per conquistare nuove generazioni di appassionati.