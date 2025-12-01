La retrocompatibilità di Nintendo Switch 2 (acquistabile su Amazon) con i titoli della generazione precedente sta attraversando una fase di rodaggio piuttosto travagliata. L'ultimo aggiornamento firmware rilasciato dalla casa di Kyoto, il 21.0.1, ha risolto alcuni problemi ma ne ha lasciati aperti altri, creando un quadro disomogeneo che ricorda le difficoltà iniziali incontrate da altre console durante la transizione generazionale. La situazione evidenzia quanto sia complesso garantire che centinaia di giochi sviluppati per un'architettura hardware funzionino perfettamente su una piattaforma evoluta.

L'aggiornamento ha portato buone notizie per sette titoli che presentavano malfunzionamenti sulla nuova console. Tra questi figurano NieR: Automata - The End of YoRHa Edition, l'acclamato action-RPG di PlatinumGames, e l'accoppiata DOOM + DOOM II, classici dello sparatutto in prima persona. La lista dei giochi ora pienamente funzionanti include anche Guardian Tales, Skies Above, Sugardew Island, Super Mega Baseball 4 e Timespinner, come confermato dalla documentazione ufficiale Nintendo.

Tuttavia, il panorama dei problemi irrisolti rimane preoccupante per diversi giocatori. Resident Evil 4, il celebre survival horror che ha conquistato anche il pubblico Nintendo, continua a presentare bug che possono compromettere l'avanzamento nella storia, costringendo i giocatori a ricaricare salvataggi precedenti o addirittura a ricominciare da capo alcune sezioni. Identici problemi affliggono Blades of Darkness, rendendo questi titoli praticamente ingiocabili in determinate circostanze.

Sports Party manifesta una criticità particolare ma facilmente aggirabile: lasciare la console ferma sulla schermata iniziale per oltre trenta secondi può generare instabilità nel sistema. Si tratta di un problema minore rispetto ad altri, dato che basta procedere rapidamente nel menu per evitarlo completamente, ma resta comunque un sintomo di ottimizzazione imperfetta.

La situazione più delicata riguarda Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, i remake dei classici giochi della quarta generazione. Secondo quanto riportato da Nintendo Everything, numerosi utenti hanno segnalato crash improvvisi che l'aggiornamento 21.0.1 non ha minimamente risolto. Considerando la popolarità del franchise Pokémon e l'investimento economico di molti giocatori in questi titoli, la mancata correzione rappresenta un problema significativo per l'immagine della nuova console.

Nintendo ha fatto intendere attraverso comunicazioni non ufficiali che il supporto software per Switch 2 proseguirà con aggiornamenti regolari specificamente dedicati all'espansione della compatibilità. L'azienda giapponese si trova davanti a una sfida tecnica non banale: garantire che l'enorme catalogo di giochi Switch originale funzioni senza intoppi sulla nuova architettura, evitando di deludere quella base di utenti che ha reso Switch una delle console più vendute della storia. La speranza è che i prossimi firmware riescano progressivamente a sanare le lacune ancora esistenti, completando quella backward compatibility promessa come uno dei punti di forza della transizione generazionale.