In vista del Cyber Monday, Instant Gaming ha deciso di sorprender­vi con una promozione davvero speciale. Se la fortuna sarà dalla vostra parte, infatti, potrete ottenere il rimborso completo del vostro carrello. L’iniziativa, attiva ogni giorno e ogni ora fino alla fine dell’evento, mette in palio la possibilità di acquistare i vostri giochi preferiti senza spendere un centesimo. Un’occasione che merita certamente attenzione, soprattutto per chi stava già pensando di arricchire la propria libreria digitale.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre

La formula è semplice: ogni ora viene estratto un utente e il suo carrello viene completamente rimborsato. Non sono richieste iscrizioni complicate né passaggi aggiuntivi, se non effettuare un acquisto durante il periodo promozionale. Questo rende l’iniziativa accessibile a tutti voi, aumentando le probabilità di portare a casa i vostri titoli del momento a costo zero. Un modo efficace e divertente per aggiungere un pizzico di suspense a ogni transazione.

A rendere l’offerta ancora più interessante è la presenza di sconti su molti giochi del catalogo Instant Gaming. Dalle produzioni tripla A ai titoli indie più apprezzati, l’iniziativa è accompagnata da una vasta selezione di offerte che potrebbero conquistarvi. Che siate alla ricerca di un nuovo RPG, di un’avventura d’azione o di un gestionale impegnativo, questa è senza dubbio un’occasione da non lasciarvi sfuggire. Buona fortuna e buono shopping!

