Su Amazon trovate il bundle PlayStation PS5 Digital 825 GB + Fortnite Flowering Chaos, la versione slim della console next-gen di Sony con unità SSD ad altissima velocità e retrocompatibilità. Il pacchetto include contenuti esclusivi per Fortnite: costume in stile LEGO, calzature, dorso decorativo, piccone, copertura, chitarra, microfono e 1.000 V-Buck. Questa PS5 Digital è disponibile a 349,99€, perfetta per chi cerca prestazioni elevate e contenuti extra per il popolare battle royale.

PS5 Digital, chi dovrebbe acquistarlo?

La PlayStation 5 Digital Edition in bundle con Fortnite Flowering Chaos è la scelta ideale per i giocatori che preferiscono l'esperienza completamente digitale e desiderano immergersi nel gaming di nuova generazione senza compromessi. Con i suoi 825 GB di memoria SSD ad altissima velocità, questa console vi garantirà tempi di caricamento fulminei e un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente. È particolarmente consigliata a chi ama Fortnite e vuole distinguersi con contenuti esclusivi: il bundle include infatti un ricco set di oggetti cosmetici in stile LEGO, tra cui costume, accessori e 1.000 V-Buck da spendere nel gioco. Il design slim la rende perfetta anche per chi ha spazio limitato ma non vuole rinunciare alle prestazioni top di gamma.

Questa PS5 soddisfa le esigenze di chi vuole abbandonare definitivamente i supporti fisici e abbracciare la comodità del download digitale, con la possibilità di accedere istantaneamente alla propria libreria di giochi. La retrocompatibilità con i titoli PS4 vi permetterà di recuperare i vostri giochi preferiti godendo di miglioramenti grafici e prestazionali. Se siete appassionati di esperienze multiplayer, battle royale e cercate una console che vi proietti nel futuro del gaming con tecnologie all'avanguardia, questo bundle rappresenta un'opportunità eccellente per entrare nell'ecosistema PlayStation con un valore aggiunto dedicato agli amanti di Fortnite.

Playstation PS5 Digital 825 GB + Fortnite Flowering Chaos vi offre un'esperienza di gioco di nuova generazione con il suo design slim e 825 GB di spazio di archiviazione. Grazie all'unità SSD ad altissima velocità, i tempi di caricamento si riducono drasticamente, mentre la retrocompatibilità vi permette di giocare e potenziare i vostri titoli preferiti delle generazioni precedenti.

