Ninja: perché è tornato su Twitch? Lo streamer spiega

Ninja, da molto tempo, è un figura centrale nel mondo dei videogame e, più precisamente, dello streaming. Dopo aver fatto successo su Twitch, la star (attiva anche in altri media) è entrata a far parte di Mixer, la piattaforma di streaming acquistata da Microsoft. Una scelta molto probabilmente condizionata dalle grandi cifre in ballo, ma secondo quanto rivelato dalla moglie (che è anche la sua agente), alla base vi era anche la necessità di avere maggiore libertà (artistica o commerciale?).

Non troppo tempo dopo, però, Mixer ha chiuso i battenti. Ninja, con i soldi in tasca, si è trovato quindi nell’ottima posizione di poter scegliere una nuova piattaforma, senza perdere un singolo centesimo. Alla fine, lo streamer ha optato per Twitch. Perché? Dopotutto le opzioni non mancavano, tra YouTube Gaming e Facebook Gaming.

Lachlan Power, in una recente sessione Duo di Fortnite, ha proprio posto questa domanda a Ninja: “Stavate pensando veramente di andare su YouTube?”. La risposta è stata “Lo stavamo seriamente considerando. A un certo punto, la questione era legata allo stile della piattaforma.”

Ninja però ha ammesso che “Non importava cosa avremmo scelto, la transizione iniziale è sempre molto difficile.” Ha poi aggiunto che “Twitch rappresenta lo streaming ora come ora. Se facessi qualcosa di incredibile per il gaming e lo streaming, penso che avrebbe un maggiore impatto se venisse fatto su Twitch.”

“Quando qualcuno dice ‘sei il mio YouTuber preferito’, non parla mai degli stream su YouTube. Pensano ai tuoi video su YouTube. Anche le testate giornalistiche, nessuno riporta che uno YouTuber ha raggiunto un milione di spettatori live o sta raccogliendo milioni di dollari per beneficenza. Ma quando qualcuno come Logan Paul fa cazzate, non si parla di altro se non di YouTube.”

Ovviamente le motivazioni non si limitano a queste considerazioni. YouTube manca di uno strumento per la creazione di clip dei video, oltre a tutte le funzioni dedicate alle subscription, grande fonte di guadagno per i content creator come Ninja.

La scelta non pare essere stata troppo complicata per lo streamer, dopotutto.