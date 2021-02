Nintendo: aspettando il Direct c’è chi ha creato un Game Boy enorme

Quello odierno è decisamente un giorno molto speciale per i fan Nintendo. Dopo oltre un anno di assenza, la compagnia giapponese ha annunciato un nuovo Direct che verrà trasmesso a partire dalle ore 23:00 di questa sera. Un’appuntamento attesissimo, e che molti giocatori hanno preso con estremo entusiasmo. Tra questi fan della grande N, però, ce n’è uno che ha deciso di creare un Game Boy Color a dir poco enorme.

Il creatore di uno dei Game Boy più mastodontici è un assiduo frequentatore di Reddit che risponde al nickname di “jessew1987”. Il ragazzo, tramite un recente post pubblicato sulla piattaforma di condivisione, ha messo in mostra la sua ultima creazione: un Game Boy Color di oltre un metro e mezzo. La prima console portatile Nintendo a colori è stata infine appesa al muro, come se fosse una vera e propria opera d’arte da ammirare.

La cosa molto interessante però arriva ora, dato che questa versione gigante del Game Boy Color è stata anche resa funzionante. Secondo il creatore del post, i pulsanti fisici sul Game Boy in realtà non funzionano, ma all’interno della scocca è stata inserita una console Nintendo Wii con homebrew. In questa opera, di fatto, sono giocabili le librerie di console come: Atari, NES, SNES, Nintendo 64, GameCube, Wii, Game Boy, Game Boy Advance, e SEGA Mega Drive.

Una creazione davvero fantastica che rispetta in tutto e per tutto il design originale della prima console portatile Nintendo. Apprezzabilissimi anche i led aggiunti nella parte posteriore, che danno al tutto una visione ancora più artistica. Cosa ne pensate dell’opera realizzata da questo appassionato? Vi piacerebbe avere un casa una versione gigante della vostra console preferita? Ditecelo con un commento qua sotto.