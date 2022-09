Nella giornata di oggi, Nintendo ha annunciato un nuovo Nintendo Direct che si svolgerà nella giornata di domani, 13 settembre 2022. Tuttavia, una notizia recente ha certamente incuriosito i fan di tutto il mondo. Sembra infatti confermato che l’evento non sarà trasmesso in diretta nei territori del Regno Unito. A confermarlo è Nintendo UK con un post su Twitter.

Come si può leggere nel post in questione, la causa di questa decisione è dovuta al recente lutto che ha colpito la nazione. La morte della regina Elisabetta, infatti, ha certamente scosso nel profondo i cittadini britannici ed è uno di quegli eventi che saranno ricordati per sempre nei libri di storia. Le parole di Nintendo recitano che Nintendo Direct non sarà trasmesso live in Regno Unito come segno di rispetto per il periodo di lutto nazionale. Tuttavia, i fan dell’azienda giapponese non hanno nulla da temere e potranno comunque seguire l’evento.

Nintendo, infatti, ha confermato che il Nintendo Direct sarà pubblicato sul canale YouTube dell’azienda come video on demand. Il contenuto sarà disponibile a partire dalle 16:00, orario UK e, ovviamente, mostrerà tutti gli annunci che i fan del resto del mondo avranno appena finito di vedere nella streaming live. Per quanto riguarda i fan italiani, invece, non c’è nulla da temere e l’evento sarà regolarmente trasmesso alle 16:00. Il focus, come sottolineato dall’azienda, sarà quello dei giochi per Nintendo Switch e la live durerà circa 40 minuti.

As a mark of respect during this period of national mourning, we will not livestream tomorrow’s Nintendo Direct. It will be published as a video-on-demand on our YouTube channel at 16:00 (UK time) tomorrow. — Nintendo UK (@NintendoUK) September 12, 2022

I commenti a questo annuncio sono stati di varia natura. Alcuni hanno supportato la scelta di non trasmettere il Nintendo Direct in live, dimostrando il profondo legame che la regina Elisabetta ha creato con i suoi sudditi. Altri, invece, si sono dedicati ai meme oppure hanno criticato la decisione dell’azienda. In ogni caso, l’iniziativa mostra una grande sensibilità da parte di Nintendo in un momento piuttosto delicato della storia inglese.