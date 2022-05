Sono passati quasi sei mesi dall’ultimo Nintendo Indie World, ma finalmente quest’oggi abbiamo avuto l’occasione di scoprire alcuni dei nuovi indie in arrivo su Nintendo Switch. Come da tradizione l’appuntamento da poco terminato ha messo l’accento su tutta una serie di esperienze variegate e molto originali, lasciando spazio anche ad alcune sorprese da tenere assolutamente d’occhio. Ma non perdiamo ulteriore tempo e vediamo quali sono gli indie annunciati questo pomeriggio.

Nintendo Indie World: tutti i giochi annunciati

Ooblets

Il nuovo Nintendo Indie World inizia con un trailer di Ooblets: un coloratissimo titolo che abbiamo visto e rivisto più volte in svariati eventi del passato. Finalmente conosciamo anche la finestra di lancio del gioco, il quale arriverà nel corso dell’estate.

Batora Lost Haven

Annunciato anche l’arrivo su Nintendo Switch di Batora Lost Haven, il titolo a tema fantasy magico tutto italiano. Il gioco arriverà durante la prossima stagione autunnale.

Soundfall

Soundfall si ripresenta come un action game con visuale isometrica tutto incentrato sul ritmo musicale. Si tratta di un dungeon crawler mischiato ad un rhythm game in cui i giocatori dovranno avventurarsi a ritmo per liberare un pianeta da un’energia maligna. Il gioco è già stato reso disponibile.

Gunbrealla

Dal team che ci ha donato quel gran gioco di Gato Roboto arriva Gunbrella un nuovo action game dallo stile noire-punk molto frenetico. Gunbrella sarà disponibile su Switch a partire dal 2023.

SILT

SILT nasce da due artisti pesantemente influenzati dall’arte surreale. Questa avventura puzzle tutta disegnata a mano ci porterà nei fondali di un mondo oscuro pieno di mostri abissali e marchingegni misteriosi.

Another Crab’s Treasure

L’Indie World si chiude con l’annuncio di Another Crab’s Treasure, una sorta di simpaticissimo soulslike in cui impersoneremo un paguro. Il titolo e gli sviluppatori prendono simpaticamente in giro del genere più in voga del momento con un titolo coloratissimo e pieno di idee interessanti da scoprire man mano.

Oltre a questi giochi sono stati mostrati brevemente anche i seguenti titoli:

Wildfrost

ElecHead

TABS: Totally Accurae Battle Simulator

We Are OFK

Mini Motorways (già disponibile)

Wayward Strand

Cult of the Lamb

Gibbon Beyond the Trees

Idol Manager

Card Shark

Cursed Golf

A Guidedbook of Babel

Con Another Crab’s Treasure si è concluso anche questo Nintendo Indie World. Qual è stato l’annuncio che ha saputo emozionarvi di più questo pomeriggio?