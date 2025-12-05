Il mondo Nintendo è in fermento dopo che alcuni dataminer hanno scoperto indizi concreti su un possibile annuncio imminente riguardante Mario Kart World, il titolo di lancio di Switch 2. La scoperta, emersa dai file dell'app mobile Nintendo Today, potrebbe confermare l'arrivo di contenuti scaricabili dedicati a Donkey Kong: Bananza, l'acclamato platform uscito quest'anno che ha conquistato critica e pubblico. L'intera vicenda ruota attorno a King K. Rool, il boss finale del gioco che Nintendo ha tenuto gelosamente nascosto in ogni materiale promozionale fino a questo momento.

La questione si fa interessante quando si analizzano i crediti di Mario Kart World, dove compaiono stranamente i doppiatori di King K. Rool e Void Kong, quest'ultimo antagonista principale di Donkey Kong: Bananza. Entrambi i personaggi sono attualmente assenti dal roster del racing game, alimentando le speculazioni della community su un'espansione post-lancio che celebrerebbe l'universo di DK. Per chi mastica di insider e leak videoludici, questo tipo di "errori" nei crediti raramente sono casuali e spesso anticipano contenuti futuri.

Il timing dell'intera operazione sembra orchestrato con precisione chirurgica da Nintendo. I dataminer hanno infatti individuato che King K. Rool farà la sua apparizione ufficiale nell'animazione giornaliera dell'app Nintendo Today il 15 dicembre, proprio quattro giorni dopo i The Game Awards 2025 in programma l'11 dicembre. La casa di Kyoto ha storicamente utilizzato lo show condotto da Geoff Keighley per annunci di medio calibro, anche se negli ultimi anni ha preferito canali diretti come i Nintendo Direct.

La strategia commerciale dietro questa mossa risulterebbe particolarmente astuta: lanciare un DLC per il titolo di punta di Switch 2 che faccia da ponte con uno dei successi più importanti della lineup Nintendo del 2025 potrebbe dare ulteriore slancio alle vendite della nuova console proprio nel periodo natalizio. Non che Nintendo abbia bisogno di aiuto sul fronte vendite, considerando l'entusiasmo che circonda Switch 2, ma capitalizzare su Donkey Kong: Bananza mentre il gioco è ancora fresco nella memoria dei giocatori ha perfettamente senso dal punto di vista del marketing.

Vale la pena notare come Nintendo abbia mantenuto un blackout totale su King K. Rool in tutti i materiali promozionali di Bananza, preservando la sorpresa del suo ritorno come boss finale per chi ha completato il platform. Questa politica di segretezza assoluta rende ancora più significativa la sua imminente "ufficializzazione" attraverso l'app Nintendo Today, suggerendo che la compagnia sia finalmente pronta a sfruttare commercialmente il personaggio anche in altri contesti.