Il mercato dei giochi di ruolo a turni ha trovato un nuovo campione inaspettato. Clair Obscur: Expedition 33 (acquistabile qui), l'opera prima dello studio francese Sandfall Interactive, si è affermato come il lancio third-party di maggior successo su Xbox Game Pass nel 2025, ridefinendo le aspettative per i debuttanti dell'industria. Il dato, basato sul numero di utenti unici nei primi 30 giorni di disponibilità del servizio, dimostra come la formula in abbonamento possa ancora rappresentare un acceleratore determinante per la visibilità di nuove IP, specialmente in un periodo caratterizzato da accesi dibattiti sull'effettiva sostenibilità economica del Game Pass dopo il controverso aumento dei prezzi.

Guillaume Broche, game director del progetto, ha sottolineato come l'inclusione nel catalogo Microsoft abbia abbattuto barriere d'ingresso tradizionalmente ostiche per il genere. "Il JRPG a turni ha una fanbase fedele, ma può scoraggiare chi preferisce l'azione in tempo reale", ha spiegato il creativo in una dichiarazione su Xbox Wire. La possibilità di provare il titolo senza investimento iniziale ha convinto numerosi giocatori scettici ad esplorare Lumière, l'ambientazione del gioco, scoprendo meccaniche che mescolano elementi strategici classici con innovazioni nel sistema di combattimento attivo.

Il gioco ha superato i 5 milioni di copie vendute in meno di due mesi, dimostrando che i JRPG occidentali possono competere con le produzioni giapponesi consolidate

I numeri commerciali rafforzano questa narrativa di successo trasversale alle piattaforme. Expedition 33 ha venduto un milione di copie nei primi tre giorni dal lancio simultaneo su PC, PlayStation 5 e Xbox (oltre all'inclusione nel Game Pass), raggiungendo il simbolico traguardo di 3,3 milioni di copie in un mese – cifra che acquisisce un significato particolare considerando il numero dell'expedizione che dà il titolo al gioco. L'annuncio più recente parla di oltre 5 milioni di copie vendute globalmente, escludendo presumibilmente i player che hanno acceduto tramite abbonamento, il che porterebbe il totale degli utenti a una cifra considerevolmente superiore.

Particolarmente significativo è il contesto competitivo del lancio: The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è apparso a sorpresa nel Game Pass nella stessa finestra temporale, un colosso del genere action RPG capace di catalizzare l'attenzione dei subscriber. Matt Handrahan, senior portfolio director dell'editore Kepler, ha tuttavia rassicurato che "la vicinanza a Oblivion non ci ha danneggiato affatto", suggerendo una coesistenza positiva tra titoli di natura diversa all'interno dell'ecosistema in abbonamento.

La performance di Expedition 33 arriva in un momento delicato per Xbox Game Pass, dopo che Microsoft ha implementato aumenti di prezzo significativi nel corso dell'anno, scatenando critiche sulla proposta di valore del servizio. Casi di successo come questo rappresentano munizioni preziose per la narrativa di Redmond, dimostrando che la piattaforma mantiene intatta la capacità di funzionare come strumento di discovery per produzioni che potrebbero altrimenti faticare a emergere nel mercato saturo odierno.