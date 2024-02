Nintendo Switch 2 arriva tra un anno per contrastare i bagarini

Stando all'ultimo report pubblicato da Nikkei la nuova Nintendo Switch 2 non arriverà prima di marzo 2025. La strategia di lancio scelta da Nintendo mira a ridurre al minimo le speculazioni evitando i fenomeni di bagarinaggio a cui abbiamo assistito all'arrivo della prima Switch, nell'ormai lontano 2017.

Come si legge nel report pubblicato da Nikkei, Nintendo è determinata a prendersi il suo tempo per garantire una produzione sufficiente a soddisfare la domanda prevista per la sua nuova console portatile. In questo modo, Nintendo metterebbe i bastoni tra le ruote agli speculatori consentendo a tutti (o quasi) di portarsi a casa la tanto attesa Switch 2 al prezzo consigliato.

Analizzando la situazione, marzo 2025 sarebbe l'ultima data utile per il lancio della nuova console Nintendo prima della conclusione del prossimo anno finanziario. Detto questo, una data di lancio successiva a marzo 2025 comporterebbe dei rischi importanti, dato che la console potrebbe risultare già datata al suo arrivo in termini di componenti hardware.

Del resto Nintendo non sembra avere particolarmente fretta visto che, nonostante un calo delle vendite dell'attuale Switch che si attesta al 7,8%, l'azienda ha venduto ben 13,74 milioni di unità nei primi nove mesi dell'anno finanziario in corso, cifre che hanno superato (anche se di poco) le previsioni degli analisti. Secondo i dati diffusi dal produttore, le vendite sono rimaste costanti anche a 7 anni dal lancio della prima Switch che ha raggiunto ben 139,36 milioni di unità, attestandosi come la terza console più venduta di tutti i tempi alle spalle di Nintendo DS e PlayStation 2.