Il misterioso, quanto affidabile, insider noto come “I am a Hero Too,” che aveva rivelato anticipatamente Persona 3 Reload, si è spostato in pianta stabile su Reddit e, nelle ultime ore, ha rilasciato una tripletta di “soffiate”, tutte collegate in qualche modo a Square Enix, che hanno lasciato tutti senza parole.

La prima riguarda la prossima console di Nintendo, comunemente chiamata Nintendo Switch 2, la quale dovrebbe presentare fra i titoli disponibili al lancio, niente di meno che Final Fantasy VII Remake.

Se fino a qui tutto può sembrare una rivelazione poco più sorprendente di quando CD Projekt RED annunciò The Witcher 3 per la ibrida di Nintendo, la vera sorpresa è che I am a Hero Too, ha rivelato che il gioco girerà in una versione tranquillamente paragonabile a quella attualmente disponibile du PS5, lasciando intendere che l’hardware messo a punto da Nintendo per la sua nuova console, sarà decisamente più performante, e competitivo, di quello attuale.

Le informazioni reperite da I Am Hero Too, in merito a Nintendo Switch 2, sono date dal fatto che Square Enix è già in possesso di un devkit della nuova console del Colosso di Kyoto, la quale, sempre a detta del leaker, dovrebbe uscire nella seconda metà del 2024.

Proprio in virtù del devkit in possesso di Square Enix, I am a Hero Too ha condiviso altri dettagli interessanti riguardo a Nintendo Switch 2. Pare che la console sia retrocompatibile con il modello precedente, il che è una buona notizia per chi possiede già una Nintendo Switch, anche se utilizzerà un nuovo modello di cartuccia (che non viene specificato se di formato differente o se si tratta di una variante con più storage e una tecnologia più performante).

Infine, il dettaglio più intrigante, è che Nintendo Switch 2 includerà una fotocamera, una caratteristica assente nel modello precedente e che potrebbe aprire a nuovi spunti di utilizzo che restituiscano quell’effetto novità che Nintendo cerca da sempre.

Tuttavia, è importante sottolineare che queste informazioni provengono da una fonte anonima e non verificabile, quindi è prudente trattarle con cautela e attendere eventuali annunci ufficiali da parte di Nintendo per confermare o smentire queste indiscrezioni.