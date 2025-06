Una delle cose che più ha fatto parlare di Nintendo Switch 2 durante il battage pubblicitario iniziale è il suo sistema di Virtual Game Card che permette di trasferire i giochi digitali tra i vari sistemi, così da poterli prestare ad amici e familiari per alcuni giorni; ne abbiamo parlato anche in sede di recensione.

Questo, però, significa che da impostazione predefinita non sarà più possibile giocare al gioco prestato una volta che è stato caricato su un sistema diverso dalla propria Switch 2, a differenza di quanto era possibile fare con la precedente console della casa di Kyoto.

C’è però un trucchetto che si può utilizzare per aggirare il problema: attivare la licenza su uno dei sistemi Switch e utilizzare saggiamente la modalità aereo permette a due persone con due differenti Nintendo Switch di giocare contemporaneamente allo stesso gioco; ecco quindi come condividere un account.

Come si fa a giocare contemporaneamente allo stesso gioco su 2 Nintendo Switch

L’obbiettivo di questo metodo è chiaro: permettere a una Nintendo Switch 2 principale di continuare a giocare a un titolo anche quando è offline, mentre una seconda Nintendo Switch potrà verificare online la sua licenza attraverso internet.

Per farlo è necessario modificare un’impostazione sulla Nintendo Switch secondaria, ovvero quello dove l’account proprietario del gioco non risulta account principale.

Dalla Switch in questione è necessario aprire il profilo utente e poi dirigersi su impostazioni utente -> impostazioni licenza online e attivare la funzione usa licenza online.

Quest’ultima deve risultare DISATTIVATA sulla Nintendo Switch 2 principale.

Questo consente all'account utente di giocare ai giochi scaricati anche se la Virtual Game Card risulta espulsa e invece caricata sulla Switch principale, cosa che normalmente sarebbe impossibile.

C’è però un ma di cui dover tenere conto: non è possibile avviare il gioco su entrambe le console se queste sono collegate a internet.

Per ovviare al problema è possibile ricorrere a un trucchetto: disattivare il wi-fi / attivare la modalità aereo sulla Nintendo Switch 2 principale!

Dato che questa risulterà essere in modalità offline, la console secondaria potrà liberamente utilizzare la licenza per verificare il possesso del gioco. La limitazione di questo sistema, chiaramente, si concentra nell’analizzare cosa potrebbe accadere in caso di videogioco con componenti online; in questo caso entrambe non è possibile utilizzare la tecnica in questione a proprio vantaggio!