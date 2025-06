Una delle caratteristiche che più ha fatto parlato di tutta Nintendo Switch 2 durante il percorso che ha portato all'uscita della console è sicuramente il sistema Game Share, ovvero lo strumento con il quale Nintendo ha costruito una maniera "innovativa" per permettere ai videogiocatori di condividere videogiochi tra console diverse. Di base permette ai videogiocatori di utilizzare una singola copia per divertirsi con videogiochi multigiocatore, ampliando l'idea dell'esperienza social condivisa dietro al videogioco.

In questa guida scopriamo tutto quello che serve sul Game Share, come funziona in locale, tramite Gamechat e se è compatibile anche con Nintendo Switch 1.

Come funziona il Nintendo Switch Gameshare in locale?

Quando le console si trovano collegate alla stessa rete Wi-Fi è possibile condividere i giochi attraverso il gameshare. Questa condivisione prevede che a fare da "host", ovvero da console che possiede il gioco, ci sia una Nintendo Switch 2 mentre le riceventi possono essere sia console Nintendo Switch 2 che Nintendo Switch base. Chiaramente il videogioco che si vuole condividere deve permettere il gameshare!

Ricapitolando:

Host : Nintendo Switch 2

: Nintendo Switch 2 Giocatori : Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch 1

: Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch 1 Requisiti: Tutte le console devono essere connesse alla stessa rete wireless

Come funziona il Gameshare attraverso la GameChat?

Altro servizio di Nintendo, GameChat è la piattaforma di messaggistica e condivisione videoludica costruita dalla casa di Kyoto. Attraverso le sessioni di GameChat è possibile condividere un proprio gioco con un singolo altro partecipante il tutto senza essere fisicamente presenti all'interno della stessa stanza! Questa funzionalità è disponibile soltanto per console Nintendo Switch 2 e richiede che sia stata effettuata l'iscrizione a Nintendo Switch Online!

Ricapitolando:

Host : Nintendo Switch 2

: Nintendo Switch 2 Giocatori : Max 1 Nintendo Switch 2

: Max 1 Nintendo Switch 2 Requisiti: Host e giocatori devono essere all'interno della stessa sessione di Gamechat + connessione a Internet + Abbonamento Nintendo Switch Online attivo

Tutti i videogiochi compatibili con il GameShare

Le funzionalità del gameshare non sono disponibili per tutti quanti i videogiochi presenti su Nintendo Switch 2, bensì soltanto per una piccola selezione che sarà aggiornata e ingrandita con il passare dei mesi e degli anni.

Ecco una tabella con tutti i titoli compatibili al momento della stesura di questo articolo

Videogioco Gameshare in locale Gameshare online 51 Worldwide Games Si Si Big Brain Academy: Brain vs Brain Si Si Captain Toad: Treasure Tracker Si Si Fast Fusion Si Si Split Fiction Si Si Super Mario 3D World + Bowser's Fury Si Si Super Mario Odissey Si Si Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV Si No

Nintendo Switch 1 e GameShare: come funziona

Al momento della stesura di questo articolo, GameShare è parzialmente compatibile con Nintendo Switch 1!

La vecchia console Nintendo, infatti, può ricevere videogiochi condivisi localmente tramite GameShare ma non può partecipare a sessioni di condivisione online ne fare da host per alcun tipo di condivisione!