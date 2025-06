A differenza di quanto accaduto in precedenza, Nintendo Switch 2 punta un buon numero di risorse sull’avere accessori esclusivi e interessanti come la webcam tanto chiacchierata durante il corso di uno degli ultimi trailer promozionali.

Questa webcam è venduta separatamente da Nintendo ed è fondamentale per chi vuole approfittare della gamechat messa a disposizione dalla grande N; con il suo prezzo di circa 60 €, però, non tutti potrebbero voler acquistare questo prodotto.

La soluzione però è probabilmente nelle vostre mani in questo momento: basta utilizzare uno smartphone compatibile al posto della webcam per risolvere il problema; il trucco, infatti, è avere a disposizione una porta USB-C!

Come usare lo smartphone al posto della webcam su NIntendo Switch 2

La procedura da seguire è molto semplice ed è compatibile tanto con gli smartphone Android che con gli iPhone. L’unico requisito che bisogna davvero tenere in considerazione è l’avere una porta USB-C sullo smartphone, perché quel tipo di porta è in grado di trasmettere il video nella maniera corretta.

Fatto ciò servono due cavi specifici:

Il cavo trasmetterà il flusso video catturato dalla fotocamera del telefono facendolo riconoscere alla Switch come una USB Camera; di fatto basterà aprire l’applicazione fotocamera del telefono (o una simile applicazione) per attivare il flusso di dati.

Una volta attivo il flusso di dati si può controllare la qualità della trasmissione andando sulle "impostazioni di Switch", poi su "controller e accessori" e infine su "testa la webcam USB".

C’è un ultimo dettaglio di cui bisogna tenere conto: utilizzare la fotocamera dello smartphone come webcam è senza dubbio comodo ma farà scaricare molto rapidamente la batteria del dispositivo.

Per aggirare questa limitazione il nostro consiglio è di acquistare un cavo USB-C Splitter per fare in modo che la porta USB-C possa essere utilizzata tanto per la ricarica quanto per la trasmissione di dati a Nintendo Switch 2. Inoltre, vi segnaliamo che qualche test più approfondito è stato fatto dal canale YouTube di Will It Work.