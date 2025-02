Nintendo Switch 2: i Joy-Con funzioneranno davvero come un mouse, spunta il brevetto

Un brevetto depositato da Nintendo il 1° agosto 2023 e pubblicato il 6 febbraio 2025 ha rafforzato le voci secondo cui i controller Joy-Con di Nintendo Switch 2 includeranno funzionalità di mouse. Il brevetto descrive, infatti, un "dispositivo di input" che corrisponde al design del prossimo modello di console.

Il documento descrive in dettaglio un dispositivo con superfici frontali, superiori e laterali, dotato di un'unità di input direzionale, un pulsante sulla superficie superiore e un sensore per il funzionamento come mouse. Quest'ultimo rileva la luce riflessa da una superficie quando il dispositivo viene mosso su di essa.

I diagrammi inclusi nel brevetto mostrano qualcuno che impugna il Joy-Con e lo utilizza come un mouse. Un'altra immagine illustra una mano che tiene il controller in verticale, con il dito indice sul grilletto ZR (come il clic sinistro del mouse), il medio sul grilletto R (clic destro) e il pollice sul joystick, forse per fungere da rotellina di scorrimento. A quanto pare, entrambi i Joy-Con, destro e sinistro, potranno funzionare come mouse.

Questa funzionalità potrebbe essere pensata per l'uso simultaneo o per adattarsi agli utenti mancini e destrorsi. Nei diagrammi manca il misterioso pulsante C visibile nel trailer di presentazione della console, ma potrebbe essere stato aggiunto in una fase successiva al deposito del brevetto.

Il brevetto è stato pubblicato insieme ad altri tre documenti Nintendo che specificano funzioni e caratteristiche di dispositivi di input, dispositivi di gioco e altro ancora. Queste informazioni forniscono, quindi, ulteriori indizi sulle potenziali innovazioni che Nintendo potrebbe introdurre con la sua prossima console.

L'aggiunta di funzionalità simili a quelle di un mouse ai Joy-Con potrebbe aprire nuove possibilità di gioco e interazione con la console Switch 2: questa caratteristica potrebbe, infatti, rendere più accessibili generi di giochi tradizionalmente associati al PC, come strategici o gestionali, ampliando così la varietà di titoli disponibili sulla piattaforma Nintendo.

Inoltre, tale innovazione potrebbe migliorare l'esperienza di navigazione nell'interfaccia della console e nelle applicazioni non di gioco, offrendo agli utenti un modo più intuitivo e preciso di interagire con il sistema. Non ci resta che attendere ulteriori notizie per scoprire come Nintendo implementerà questa nuova funzionalità nella Switch 2.