Nintendo Switch 2: si prevede un lancio rivoluzionario e prezzo oltre i 400$

Nel panorama videoludico mondiale, tutte le attenzioni sono puntate su Nintendo e sul lancio del suo Switch 2, un evento che potrebbe riscrivere i record dell'industria videoludica. Nonostante le vendite in calo della console attuale, gli investitori hanno spinto le azioni della casa di Kyoto ai massimi storici, scommettendo su un rilascio che potrebbe liberare un'ondata di domanda repressa tra i videogiocatori. L'attesa è palpabile non solo tra i fan, ma anche negli ambienti finanziari, dove si prevede un debutto commerciale senza precedenti per la nuova console ibrida.

Il successore dell'originale Switch potrebbe diventare la console più costosa mai prodotta da Nintendo. Gli analisti che mantengono contatti regolari con l'azienda e i suoi partner prevedono un prezzo di partenza di 400 dollari o più, un aumento significativo rispetto ai 299 dollari del modello originale. Questo balzo di prezzo potrebbe essere giustificato da componenti più potenti e costosi.

"Venderanno quantità enormi di Switch 2 nei primi mesi, quasi indipendentemente dal prezzo," afferma Serkan Toto, analista di settore basato a Tokyo. "Possiamo aspettarci una fantastica lineup di giochi nel primo anno, da un nuovo Mario Kart e un Mario 3D dopo otto anni a Pokémon Legends: Z-A e Metroid Prime 4. Ci sarà anche supporto di terze parti fin dal primo giorno, molto probabilmente includendo blockbuster come Call of Duty."

L'ipotesi più audace arriva da Robin Zhu di Sanford C. Bernstein, che prevede un lancio a giugno con una disponibilità iniziale tra i 6 e gli 8 milioni di unità. Questi numeri, se confermati, renderebbero il debutto di Switch 2 il più grande nella storia delle console, superando ampiamente i 2,7 milioni di unità vendute dalla prima Switch nel suo mese di lancio e i 4,5 milioni registrati dai più recenti modelli PlayStation nei rispettivi trimestri di debutto.

I costi di produzione rappresentano un fattore determinante nell'aumento del prezzo. "Il chip Nvidia dell'originale Switch ha un costo stimato di 80 dollari per unità, mentre quello di Switch 2 probabilmente si collocherà tra i 130 e i 150 dollari," spiega Hideki Yasuda, analista di Toyo Securities. "Non sarei sorpreso se Nintendo optasse per 499 dollari." La nuova console dovrebbe vantare uno schermo più grande da 8 pollici e hardware grafico Nvidia significativamente potenziato.

Un'incognita significativa riguarda l'impatto dei potenziali dazi statunitensi. Mentre alcuni analisti temono ripercussioni sui margini di profitto, altri sottolineano che la strategia produttiva diversificata di Nintendo potrebbe mitigare i rischi. La nuova console sarà assemblata sia in Vietnam, importante partner commerciale degli USA, sia in Cina, consentendo all'azienda una maggiore flessibilità operativa.

La strategia di premium pricing

Nintendo ha già iniziato a testare la disponibilità dei consumatori ad accettare prezzi più elevati. L'azienda sta eliminando gradualmente alcuni programmi ufficiali che permettevano l'acquisto di giochi scontati e sta chiedendo ai consumatori di pagare di più per i titoli di punta. In Giappone, a partire da questo mese, i costi di riparazione dello Switch originale aumenteranno fino al 30%. Tendenze simili sono previste anche per il nuovo modello.

Il presidente Shuntaro Furukawa ha dichiarato il mese scorso che dovrà "considerare la fascia di prezzo che i consumatori si aspettano per i prodotti Nintendo" quando deciderà il prezzo finale di Switch 2. Un equilibrio delicato, considerando che un prezzo più alto posizionerà la console in diretta competizione con PlayStation di Sony e Xbox di Microsoft.

La presentazione online del 2 aprile sarà quindi cruciale: Nintendo svelerà ulteriori dettagli sul prodotto, date di lancio, prezzi e titoli di gioco, e l'accoglienza del pubblico influenzerà significativamente le previsioni finanziarie dell'azienda.