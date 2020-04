Nintendo Switch e Coronavirus: continuano i problemi di scorte negli USA

Come ben sappiamo, la diffusione dell’epidemia di Coronavirus ha creato non pochi problemi in tutto il mondo. Oltre agli innumerevoli eventi videoludici cancellati o rimandati in estate, si sono aggiunte anche le carenze di scorte hardware legate alle grosse problematiche delle catene di approvvigionamento che stanno affrontando un periodo molto difficile un po’ in tutto il mondo.

Una settimana fa vi abbiamo parlato in particolare delle difficoltà registrate nel reperire la Nintendo Switch, la console è risultata difatti quasi impossibile da trovare anche presso i più grandi store online come Amazon ed eBay.

Switch US stock looking quite spotty… many retailers out or showing mid April delivery. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) April 2, 2020

Particolarmente più grave sembra essere la situazione dei punti vendita negli Stati Uniti, dove si registrano da ormai molte settimane seri problemi di scorte di Nintendo Switch. La console di Nintendo è stata oggetto di un importante sovrapprezzo anche da parte dei rivenditori di terze parti a causa della scarsissima reperibilità presso i più importanti negozi online.

A partire da questo mese la situazione non sembra essere cambiata molto come confermato da Mat Piscatella di NPD Group. Tramite un post pubblicato quest’oggi su Twitter, l’analista ha ribadito l’estrema difficoltà nel trovare nuove scorte di Nintendo Switch per quanto riguarda l’intero territorio americano. Alcuni dei più grandi rivenditori hanno addirittura finito le scorte da giorni, mentre altri garantiscono il periodo di consegna solo per la metà di questo mese. Pare quindi che la situazione sia molto grave per tutta quella gente intenzionata ad acquistare una Nintendo Switch durante questo periodo, la quale dovrà almeno attendere almeno 2 settimane prima di andare a ritirare la nuova console.

