Nintendo Switch è verso l’esaurimento delle scorte: sovrapprezzi in arrivo?

Con la maggior parte delle scorte al dettaglio che si stanno esaurendo e nessuna data specifica per l’arrivo delle nuove scorte ottenere una Nintendo Switch di questi tempi sarà veramente molto costoso. Con le catene di approvvigionamento a livello globale che reagiscono alla rapida diffusione del virus COVID-19, si prevedono carenze di approvvigionamenti su vari beni. Se si stava cercando di acquistare la Nintendo Switch in bundle con Animal Crossing New Horizons potrebbe già essere troppo tardi poiché lo stock è diventato quasi impossibile da trovare.

Se si sta quindi cercando di acquistare l’originale Nintendo Switch al prezzo di circa 300€ potrebbe quindi risultare difficile da trovare nei soliti canali di distribuzione come Amazon o Ebay. Nintendo Switch Lite, che generalmente si trova sui 200€, non si trova invece in una situazione di scarsità di scorte verso tutti i rivenditori, ma alcune edizioni come quella Corallo sono già esaurite su Amazon.

Nintendo è a conoscenza della scarsità dell’offerta e spera di poter rinnovare le scorte nel prossimo futuro.“L’hardware di Nintendo Switch si sta esaurendo in vari punti vendita negli Stati Uniti, ma sono in arrivo altri sistemi” ha fatto sapere Nintendo in una dichiarazione a GameSpot, “Ci scusiamo per gli eventuali disagi.” ha proseguito.

Se comunque hai necessità di possedere una Switch in questo momento, per affrontare ad esempio la noia dettata da questi giorni di quarantena, si può sempre ottenere la propria console in vari modi. Uno dei modi per ottenere la propria Switch è tramite i rivenditori di terze parti, ovviamente la conseguenza sarà un sovrapprezzo sul prezzo della stessa. Ci sarà inoltre da aspettare settimane fino alla spedizione per poterle avere finalmente consegnate a casa.

Non avendo una data precisa su quando i nuovi titoli arriveranno sul mercato e considerando che la diffusione globale del COVID-19 sta peggiorando nella maggior parte dei paesi, non è chiaro quando potremo avere un miglioramento di questa situazione. E voi cosa ne pensate di questa carenza di scorte su vari prodotti generata dal COVID-19? Siete preoccupati anche voi? Fateci sapere nei vostri commenti!