Difficile da credere, ma è davvero così: Nintendo Switch è al momento in un territorio inesplorato. A rivelarlo è la stessa casa nipponica, a margine dei risultati finanziari presentati pochi giorni fa. Già, perché i dirigenti della grande N sono rimasti decisamente sorpresi dal successo della console, lanciata nel 2017, tanto che ha deciso di comportarsi in maniera completamente opposta rispetto al passato.

Con 122 milioni di unità vendute, Nintendo ha preso una decisione decisamente importante: continuare a sviluppare sulla console. Si tratta di una mosca bianca in un’industria che spesso, intorno proprio ai sei o sette anni di vita, decide di lanciare nuovi modelli di hardware. E per il presidente di Nintendo la società si sta avviando verso dei territori inesplorati. “Ci sono alcuni titoli ancora in sviluppo e nuovi titoli continuano a essere proposti”, le parole del presidente della società Shuntaro Furokawa, dichiarate a margine della presentazione.

Al momento la console è vecchia di sei anni e si appresta a marzo a entrare nel settimo anno del suo ciclo vitale. Per comparazione, Nintendo Wii venne lanciata nel 2006 e nel 2012 vide la luce il nuovo hardware, ovvero Wii U. Con Nintendo Switch probabilmente tutto questo non accadrà. Difficile immaginare il colosso nipponico presentare una nuova console a marzo 2023, più facile invece pensare a un reveal intorno al 2024 o (alla peggio) il 2025. Ci sono delle basi però dietro queste strategie: per Furokawa c’è ancora spazio di vendita ed è proprio qui che si nasconde la volontà di ascoltare le proposte degli sviluppatori per nuovi videogiochi dedicati all’hardware lanciato nel marzo del 2017.

La storia di Nintendo Switch rappresenta una sorta di evento più unico che raro in tutto il panorama. E se siete tra i pochi che non avete ancora avuto modo di possederla, sappiate che la console è disponibile su Amazon. Considerando che il supporto andrà avanti almeno per tutto il 2023, sicuramente l’intrattenimento non mancherà.

