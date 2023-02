Tra poco più di un mese saranno sei anni di Nintendo Switch, e sebbene la console inizi a stare stretta in termini tecnici a molti appassionati, l’ibrida Nintendo continua a volare facendo segnare numeri impressionanti. Una situazione tutt’altro che simile alla sfortunata console Nintendo di scorsa generazione, e a sottolineare quanto Switch sia ancora ben salda sulla cresta dell’onda ci sono i dati di vendita del 2022, i quali ci parlano ancora una volta di un successo che sembra inarrestabile.

Giusto in queste ore è stata la stessa Nintendo a pubblicare i dati di vendita aggiornati al 31 dicembre 2022. Questo appuntamento ci conferma quanto Nintendo Switch e molti dei suoi titoli di punta siano in perfetta salute. La console ibrida, per esempio, è stata in grado di raggiungere la bellezza di 122.55 milioni di unità dal lancio, andando a superare le vendite di PlayStation 4, la quale, ad oggi, è ancora ferma a 117 milioni di unità.

Come già sottolineato poco prima, anche alcune delle esperienze videoludiche più popolari continuano a far numeri impressionanti. I recenti Pokémon Scarlatto e Violetto sono stati in grado di vendere ben 20.61 milioni di copie in solamente sei settimane di vita. Questi dati portano Scarlatto e Violetto a diventare il quarto gioco del franchise principale di Pokémon più venduto di sempre; un inizio di fuoco nonostante le aspre critiche di molti storici appassionati del brand.

Nintendo: – Switch sold 122.55M Units (Outsold the PS 4 117M Units)

– 'Pokemon Scarlet and Violet' sold 20.61M copys in 6 weeks, already the #4 most selling PKMN game

– 'Mario Kart 8 Deluxe' 52M

– 'Animal Crossing:NH' 41.59Mhttps://t.co/F0UfT7eXeBhttps://t.co/VDn2qsUpB0 pic.twitter.com/3oH9eytbaJ — Knoebel (@Knoebelbroet) February 7, 2023

Continuano ad ottenere grandi risultati anche alcuni dei titolo di maggior successo su Switch, come per esempio Mario Kart 8 Deluxe che raggiunge i 52 milioni di copie vendute complessivamente. Anche Animal Crossing New Horizons continua a macinare numeri altissimi con le sue 41.59 milioni di copie vendute dal suo lancio nel marzo 2020.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi