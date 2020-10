Nintendo Switch è stata hackerata da Bowser e l’hanno arrestato

Sono stati arrestati e accusati di frode due membri di un’organizzazione in grado di sviluppare e vendere dispositivi illegali utilizzati per hackerare note console di videogiochi, riproducendovi copie pirata o non autorizzate. Stiamo parlando del Team Xecuter, noto soprattutto per la realizzazione di strumenti di hacking per Nintendo 3DS e NES Classic, incluso un dispositivo USB, chiamato SX Pro, che consente a Nintendo Switch di far girare giochi pirata. Sconcertante è che uno dei due membri si chiama proprio Gary Bowser.

Precisamente, le menti dell’intera organizzazione sono Max Louarn, di 48 anni e residente ad Avignone, in Francia, e Gary Bowser, 51 anni, di nazionalità canadese e residente a Santo Domingo. Nintendo conosce bene il gruppo, ragion per cui lo scorso maggio la divisione americana ha mosso due cause legali contro l’organizzazione, con lo scopo di far chiudere i rivenditori di terze parti che commerciano i prodotti del Team Xecuter. Recentemente, Nintendo ha cercato anche i cosiddetti siti ROM in cui sono presenti intere librerie online di videogiochi piratati e relativi strumenti hardware.

“Questi imputati sono presumibilmente i leader di un famigerato gruppo criminale internazionale che ha raccolto profitti illegali per anni piratando la tecnologia dei videogiochi delle società statunitensi”, ha dichiarato Brian C. Rabbitt, assistente del Procuratore Generale della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia. “Questi arresti dimostrano che il Dipartimento riterrà responsabili gli hacker che cercano di requisire e sfruttare la proprietà intellettuale delle società americane per ottenere un guadagno finanziario, indipendentemente da dove si trovino”.

Il gruppo è accusato di aver “mascherato la sua attività illegale giustificandosi di voler supportare i videogiocatori” occultando il loro vero intento. La data del processo non è ancora stata decisa, ma in caso di condanna i due leader dovranno affrontare una grave pena detentiva, pari a 20 anni per ogni accusa di cospirazione per frodi telefoniche e riciclaggio di denaro, con ulteriori 5 anni per alcune delle accuse minori.