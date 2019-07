Nintendo Switch: svelato un nuovo modello, ecco cosa cambia

Nintendo Switch si aggiorna con un nuovo modello: ecco quali sono le differenze tra la versione base e quella riveduta dalla casa di Kyoto.

Mentre siamo tutti in attesa di Nintendo Switch Lite e di un ipotetico modello Pro, Nintendo of Japan ha annunciato tramite il proprio sito ufficiale una nuova versione della console ibrida che conosciamo da anni. Cosa cambia? Sostanzialmente solo la durata della batteria. Questa nuova versione promette fino a nove ore di durata con una singola carica.

Per il resto, non ci sono differenze in termini di specifiche tecniche né di caratteristiche sofware. Anche a livello visivo la console è completamente invariata: si tratta della stessa macchina da gioco, semplicemente un po’ più duratura in termini di carica. Anche il prezzo, nella versione giapponese perlomeno, rimarrà identico.

Per darvi un’idea, secondo la casa di Kyoto questo nuovo modello di Nintendo Switch reggerà per circa 4.5-9 ore di gioco prima di dover essere ricaricato, mentre la versione base permette di giocare tra le 2.5-6.5 ore. Il tutto ovviamente dipende dal tipo di gioco. Un esempio è The Legend of Zelda Breath of the Wild: sulla versione base, si può giocare circa 3 ore, sulla versione revisionata fino a 5.5 ore.

Non è un cambiamento particolarmente importante e, semplicemente, la società smetterà di produrre la versione base in favore di questa riveduta, senza altre modifiche. Una batteria più duratura non è certamente negativa, sopratutto per coloro che desiderano poter continuare le proprie sessioni domestiche anche all’esterno.

Se invece si vuole giocare sempre e solo in mobilità, Nintendo Switch Lite è allora il modello migliore. Diteci, cosa ne pensate? Preferite la versione ibrida, oppure la “mini” è perfetta per voi?