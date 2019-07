Nintendo Switch Pro: Breath of the Wild 2 come titolo di lancio?

Nintendo Switch Pro e The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 potrebbero essere resi disponibili lo stesso giorno? Secondo i fan sì, sarà così.

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 (o qualsiasi sarà il nome ufficiale) è stata una delle grandi sorprese dell’E3 2019 di Nintendo. Il gioco è attualmente in sviluppo ma ci vorrà molto tempo prima che sia reso disponibile. Non per questo i fan hanno messo in un cassetto il seguito di uno dei giochi più amati di questa generazione. Tra una speculazione e l’altra, inoltre, è emerso un ragionamento che ha velocemente preso piede tra gli appassionati: e se Breath of the Wild 2 fosse un titolo di lancio di Nintendo Switch Pro?

Specifichiamo subito che si tratta di una pura speculazione della community, ma dobbiamo ammettere che ha un certo fascino. Gli utenti hanno ragionato su due punti: il primo Breath of the Wild è stato il titolo di lancio di Nintendo Switch (oltre a uscire su Wii U, ovviamente). Ora, la casa di Kyoto sta per rilasciare una “nuova” console, Nintendo Switch Lite: questa sarà resa disponibile lo stesso giorno di The Legend of Zelda Link’s Awakening, ovvero il 20 settembre.

Entrambe le console, quindi, sono state presentate al mondo con un capitolo di The Legend of Zelda: Nintendo Switch Pro potrebbe arrivare in concomitanza con Breath of the Wild 2? Di certo un bundle o, molto semplicemente, l’uscita contemporanea con un titolo di tale valore aiuterebbe molto le vendite.

Ripetiamo però che si tratta solo di pure speculazioni degli appassionati e non vi è nulla di ufficiale in tutto questo, anche perché Nintendo Switch Pro, attualmente, non è nulla più che un rumor. Non abbiamo alcuna informazione ufficiale riguardo a una versione potenziata della console ibrida della casa di Kyoto. In ogni caso, voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe un bundle Nintendo Switch Pro + The Legend of Zelda Breath of the Wild 2?