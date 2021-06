Nintendo Switch Pro, il modello del chip è comparso in rete

I rumor relativi a Nintendo Switch Pro si fanno sempre più incessanti. Solo questa mattina alcuni utenti della redazione di Animal Crossing World si sono accorti che alcuni screenshot caricati da Nintendo su Twitter vengono visualizzati ad una risoluzione vicina al 4K. Fin qui nulla di strano, se solo non si trattasse di immagini che di solito vengono condivise in 1080p all’interno dei social. Alcuni utenti inoltre sono sempre più convinti che la console possa essere annunciata a breve o addirittura domani all’evento dell’E3.

Oggi è spuntato però un nuovo rumor completamente dedicato al SoC che dovrebbe montare la nuova console Nintendo. Il tutto fa pensare ad un’architettura Orin. Il modello preciso dovrebbe essere il T239. Il modello base di Nvidia sarebbe invece un T234. Tutto questo ovviamente andrebbe ancora una volta dalla parte di un chip completamente custom fatto da Nvidia per Nintendo Switch Pro. Un po’ come è avvenuta con la console con cui siamo abituati a giocare fino ad adesso.

Siamo certi infatti che anche la nuova Nintendo Switch Pro monterà un chip fatto ad hoc per il gaming mobile, interamente dedicato ad avere le massime prestazioni e una durata di batteria più che meritevole anche in modalità portatile. Un noto leaker del settore, Kopite ha inoltre fatto riferimento in un suo tweet quale sarebbe il modello della chip su cui si baserà il T329. Lo potete trovare di seguito.

This is a preliminary picture of T234 in Wikipedia. Very clear.

So why do we always guess?

Nintendo will use a customized one, T239. pic.twitter.com/Qp5Im5udlQ — kopite7kimi (@kopite7kimi) June 11, 2021

Ovviamente, come sempre ci teniamo a precisare che si tratta solo di rumor e che non sono notizie certe. E’ anche vero però che ormai siamo agli sgoccioli di una conferenza e Nintendo ha comunque assicurato che non presenterà hardware nuovo, ma sarà una live completamente dedicata ai titoli che usciranno quest’anno. Detto questo, potremmo invece aspettarci un reveal della console più in là nel corso di quest’anno.