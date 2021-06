Nintendo Switch Pro: possibile nuovo indizio svelato da Animal Crossing

È forse il rumor più chiacchierato e caldo di questo periodo. Nintendo Switch Pro è ancora una voce che vaga per il web, con la compagnia di Kyoto che non ha ancora annunciato nulla di ufficiale riguardo a questo fantomatico nuovo modello della console ibrida. Ora, dopo presunti leak e indizi di vario genere, sembra che sia stata la stessa Nintendo a lasciare cadere una prova sull’esistenza di questa nuova versione di Switch.

Come è stato scoperto inizialmente dalla redazione di Animal Crossing World, Nintendo ha condiviso una manciata di nuovi screenshot di Animal Crossing New Horizons. Fin qui nulla di strano, ma come ha segnalato la redazione, le immagini sembrano avere una risoluzione molto più alta rispetto allo standard (1920 x 1080p) che siamo abituati a vedere sull’attuale console Nintendo Switch. Questi recenti screenshot arrivano a una risoluzione di 5760 x 3240p, facendo pensare che siano stati presi da Nintendo Switch Pro.

Oltre a questo, è stato anche scoperto che se il tweet viene visualizzato su un dispositivo ad alta risoluzione, Twitter carica automaticamente lo screenshot con una risoluzione vicina al 4K. Tutto questo, ovviamente, ha scaturito una serie di pensieri e speculazioni da parte degli appassionati, i quali sono sempre più convinti che un annuncio relativo a Nintendo Switch Pro sia ormai dietro l’angolo.

Hi there! I hope you're having a great weekend. Maybe spending some time near the water or on a boat? What a coincidence! Nook Shopping is offering some fun seasonal Dragon Boat Festival items from now through the 14th! The festival itself is celebrated on June 14th. Have fun! pic.twitter.com/JBPwbX8aCF

— Isabelle (@animalcrossing) June 6, 2021