Questo pad Hori per Nintendo Switch è il sogno di ogni Pokémon Master!

Se i Pokémon sono la vostra passione, e siete alla ricerca di un pad che migliori la vostra esperienza di gioco su Nintendo Switch, ma ad un prezzo ragionevole, allora vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa offerta Amazon dove, grazie ad uno sconto del 25%, potrete portarvi a casa lo splendido Hori Split Pad Compact dedicato a Lucario e Pikachu, ergonomico e compatibile con Nintendo Switch e Switch OLED al prezzo di appena 44,99€! Stiamo parlando di un affare, non solo per bellezza, utilità ed ergonomia, ma anche perché si tratta di un prodotto realizzato su licenza ufficiale di Nintendo e The Pokémon Company International, sintomo indiscutibile di qualità.

Hori Split Pad Compact per Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarlo?

Hori Split Pad Compact è un controller ideale per qui giocatori di Nintendo Switch che desiderano migliorare la propria esperienza di gioco, rendendola più funzionale e confortevole, e generalmente più adatta a lunghe sessioni di gioco in modalità portatile, non sempre comodissime con quella che è la dotazione di base della console. Parliamo, infatti, di un controller che può dividersi in 2 parti, andando quindi a sostituirsi con i classici Joy-Con Switch, garantendo così una migliore ergonomia, funzionalità aggiuntive (come i tasti assign e la modalità turbo), ed un grip generalmente migliore di quanto non si abbia con i normali "paddini" Nintendo.

Anche dal punto di vista dei materiali, parliamo di un ottimo prodotto, realizzato con plastiche di qualità, e progettato per durare a lungo, possibilmente scongiurando anche quello che è il terribile problema del drifting dei pad classici.

Dulcis in fundo, parliamo di un pad realizzato su licenza del brand Pokémon, con tutto quello che ne consegue per i fan, che potranno così abbellire la propria console con un prodotto esteticamente bellissimo e raffinato, più che perfetto per qualsiasi Pokémon Master in erba!

Il controller Hori Split Pad Compact per Nintendo Switch è, in sintesi, un prodotto davvero ben realizzato e, per questo, vi suggeriremmo di acquistarlo senza pensarci troppo, approfittando di quella che è un'ottima offerta Amazon che, allo stato attuale, rende questa opzione decisamente più sensata dei classici Joy-Con, spessi venduti ben al di sopra dei 60 euro!

Vedi offerta su Amazon