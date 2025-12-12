Team NINJA e Koei Tecmo alzano ulteriormente l'asticcia in vista del lancio di Nioh 3, confermando l'arrivo di una demo giocabile fissata per il 29 gennaio 2026. L'action RPG souls-like ambientato nel Giappone feudale potrà dunque essere testato con largo anticipo rispetto alla release ufficiale, prevista per PlayStation 5 e PC via Steam il 6 febbraio 2026. Una mossa strategica che permetterà alla community di familiarizzare con le meccaniche di combattimento prima del lancio completo, esattamente come accaduto con i precedenti capitoli della serie che hanno fatto scuola nel genere dei soulsborne nipponici.

La demo non sarà un'esperienza solitaria: gli sviluppatori hanno confermato il supporto al multiplayer online cooperativo fino a tre giocatori, consentendo ai fan di affrontare le sfide più ardue in compagnia. Un elemento distintivo della formula Nioh che ha sempre differenziato la serie dai souls tradizionali, puntando su una componente co-op più accessibile e immediata. Il vantaggio principale? I progressi ottenuti durante la prova potranno essere trasferiti alla versione completa, evitando la frustrazione di dover ricominciare da zero dopo aver investito ore per padroneggiare le complesse stance e combo system che caratterizzano il franchise.

Sul fronte dei contenuti bonus, Koei Tecmo ha svelato incentivi interessanti per chi effettuerà il pre-ordine. Oltre al già annunciato "Hellfrost Armor Set", i giocatori riceveranno due set armatura esclusivi dedicati ai protagonisti dei capitoli precedenti: il "Youngblood Armor (Samurai)" di William da Nioh e il "Lone Wolf's Armor (Ninja)" indossato da Hiddy in Nioh 2. Un omaggio che farà piacere ai veterani della saga e che sottolinea la volontà degli sviluppatori di mantenere un filo rosso narrativo tra i vari episodi.

Le opzioni di acquisto spaziano dalla Digital Deluxe Edition al Season Pass acquistabile separatamente, mentre i collezionisti potranno optare per l'edizione fisica SteelBook che include il gioco base e due DLC bonus esclusivi. Tutti i formati garantiscono l'accesso all'early purchase bonus, riscattabile tramite PlayStation Store e Steam per un periodo limitato dopo il day one. Una strategia commerciale ormai consolidata nel settore, che premia chi si impegna anticipatamente nell'acquisto.