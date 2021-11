Nonostante le critiche, Pokémon vende ancora come il pane

Nonostante un sentimento non molto popolare nei confronti di Pokémon, la serie continua a vendere. E continua a farlo molto bene, almeno stando agli ultimi dati di vendita provenienti dal Giappone dei remake di Perla e Diamante, che dimostrano come in realtà l’affetto dei giocatori nei confronti della serie non sia mai calato davvero tantissimo e anzi, continui quasi a rinnovarsi ad ogni release, sia essa un capitolo principale oppure un remake.

Come comunicato da Nintendo infatti, i remake di Pokémon Diamante e Perla hanno fatto registrare numeri decisamente incredibili. In soli tre giorni, dal 19 al 22 novembre 2021, i giochi hanno totalizzato un totale di quasi 1,4 milioni di copie vendute. Questi dati di vendita includono ovviamente sia le copie fisiche che quelle acquistate in digitale presso i retailer autorizzati, oltre che le vendite del pack che includeva entrambi i giochi. Non conteggia però le copie dell’eShop di Nintendo, dunque potenzialmente potrebbero essere molte di più.

Questi dati diventano ancora più impressionanti se prendiamo in riferimento le esclusive di Nintendo Switch. Da soli, questi numeri (che ripetiamo non includono le copie vendute tramite l’eShop del colosso di Kyoto) rendono i remake di Pokémon Diamante e Perla la seconda esclusiva più venduta, in assoluto, per Nintendo Switch. I due giochi, inoltre, hanno anche spinto le vendite dell’hardware del produttore. E così, nel weekend, la console ibrida è riuscito a vendere ben 168.000 unità, numero che include tutti i vari modelli disponibili sul mercato, ovvero “Standard”, “Lite” e “modello OLED.

Mentre restiamo in attesa di scoprire anche i dati di vendita dei due remake di Pokémon in giro per il mondo (e magari quelli dell’eShop), bisogna considerare che l’effetto potrebbe trainare anche il prossimo gioco della serie, ovvero Pokémon Leggende: Arceus, previsto per il prossimo anno. Riuscirà la prima IP inedità del franchise a registrare un nuovo record per la serie?