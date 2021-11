Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente | Guida Completa

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono i remake per Nintendo Switch dei celebri capitoli usciti nel 2006 su Nintendo DS. Due avventure ricche di segreti, di cose da fare e soprattutto di Pokémon da catturare. In questa guida passo passo all’avventura potrete scoprire non solo cosa fare per procedere nel gioco, ma anche i luoghi in cui catturare i Pokémon Leggendari, i metodi migliori per salire velocemente di livello, le strategie per sconfiggere gli avversari e superare velocemente le palestre e molto altro ancora.

NOTA: la nostra soluzione completa è basata sulla versione Diamante Lucente del gioco, quindi qualche situazione e alcuni Pokémon potrebbero differire dalla versione Perla Splendente.

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: Soluzione passo passo all’avventura

La nostra guida vi mostrerà come affrontare tutto il gioco. Le soluzioni di ogni città sono divise in due parti: il procedimento per andare avanti e i luoghi di interesse del posto, così da non lasciare indietro nessun oggetto importante. Gli OGGETTI che riceverete saranno segnalati in maiuscolo, gli strumenti di base in verde e grassetto, mentre le MT e MN saranno in rosso e in grassetto. Disponibile anche la Guida ai Grandi Sotterranei.

Prologo e Starters

Uscite di casa e andate a trovare il vostro avversario a casa sua (quella grande a sinistra). Dopo averlo incontrato entrate e salite al secondo piano. Poi seguitelo fuori e andate verso nord e poi a sinistra per raggiungere il lago. Dopo la cutscene potrete scegliere il vostro Pokémon starter tra:

Turtwig che evolve in Grotle al livello 18 e in Torterra al livello 32.

che evolve in al livello 18 e in al livello 32. Chimchar che evolve in Monferno al livello 15 e in Infernape al livello 36.

che evolve in al livello 15 e in al livello 36. Piplup che evolve in Prinplup al livello 16 e in Empoleon al livello 36.

Ora dovrete affrontare uno Starly di LV2.

Tonate a casa e la mamma vi fornirà le Scarpe da corsa che vi permetteranno di correre più veloce. Andate a nord e girate a destra e nella seconda erba alta parlate con la donna in alto per ottenere delle POZIONI. Proseguite poi a destra verso Sabbiafine fino ad incontrare Lucas che vi porterà nel laboratorio di Rowan dove otterrete il Pokedex.

Finita la cutscene rimettete in sesto la vostra squadra al centro Pokemon e andate verso sud, nel Percorso 219, per raccogliere un ANTIDOTO. Poi tornate a casa a salutare la mamma (che vi consegnerà le Note di Viaggio) altrimenti Lucas non vi farà procedere. La madre del vostro avversario vi consegnerà invece un Pacco indirizzato a lui.

Ora tornate a Sabbiafine e andate a Nord per entrare nel Percorso 202 dove Lucas vi mostrerà come si cattura un Pokémon.

Percorso 202

Oltre alla POZIONE che troverete sulla sinistra prima di uscire dal percorso, ci sono solo allenatori. Quindi proseguite verso nord per raggiungere…

Giubilopoli (Amo Vecchio e Scuola per Allenatori)

Entrate nella Scuola per Allenatori. A sinistra potrete affrontare:

HARRY (SCOLARO)

PKM: Abra Lv6

BRUNELLA (SCOLARA)

PKM: Abra Lv6

Sconfitti entrambi potrete parlare con Harry per ottenere la MT10 Cuordileone. Ora parlate con il vostro avversario alla lavagna per ottenere una Mappa Città.

Una volta usciti andate verso nord e verrete sfidati a trovare 3 clown per la città che vi consegneranno 3 Coupon se risponderete bene alle loro domande:

Clown 1 : Davanti al market

: Davanti al market Clown 2 : Davanti a GiubilioTV, l’edificio nord della città

: Davanti a GiubilioTV, l’edificio nord della città Clown 3: Davanti alla sede del PokéKron, in alto a sinistra

Rispondete sempre SI ad ogni domanda e avrete i coupon che vi servono per riscattare il PokéKron dall’uomo che vi ha sfidato.

—LUOGHI E OGGETTI DI INTERESSE—

Parlate con la donna bionda al piano terra dei condomini in alto a destra nella città per ottenere il RAPIDARTIGLI.

Andate sinistra per raggiungere il Percorso 218. Nell’edificio di passaggio che lo procede parlando con il pescatore potrete ottenere l’Amo Vecchio per pescare.

Percorso 203

Uscite a destra da Giubilopoli per raggiungere questo percorso e sfidare il vostro avversario. Poi andate a nord e a destra per raccogliere una POKE BALL.

Proseguite verso destra, salite le scale e prima di entrare nella grotta andate a sinistra, oltre l’erba e scendete le scale per trovare un REPELLENTE.

Varco di Mineralopoli

Il primo personaggio di questo luogo vi consegnerà la MT98 Spaccaroccia. Potrete usarla solo dopo aver ottenuto la prima medaglia e anche tramite il Pokékron come fosse un MN. Ora proseguite a destra per attraversare la grotta.

Mineralopoli (Medaglia Carbone)

Arrivati in città scoprirete che il capopalestra non c’è, quindi andate a sud, scendete le scale ed entrate nella Cava di Mineralopoli. Raccogliete la DIFESA X subito a destra e poi scendete le scale. Andate a destra nella nuova area costeggiando il muro e raccogliete prima la FUNE DI FUGA e poi una POZIONE nella sfera in fondo a destra. Parlate con l’operaio con il caschetto rosso per scoprire che si tratta del capopalestra che tornerà subito in palestra ad attendervi.

PEDRO (CAPOPALESTRA)

PKM: Geodude Lv12, Onyx Lv12, Cranidos Lv12

Una volta sconfitto otterrete i suoi bolli, la Medaglia Carbone, la MT76 Levitoroccia e la possibilità di utilizzare Spaccaroccia come MN grazie al PokéKron.

—LUOGHI E OGGETTI DI INTERESSE—

Salite al primo piano della casa a nord più a sinistra e parlate con la ragazza per ottenere una SCURO BALL.

Entrate nella seconda casa a nord più a sinistra e parlate con il ragazzo a destra al primo piano. Se averete in squadra uno Zubat otterrete una CURA BALL. Mentre al piano terra, se parlate con la bambina, potrete scambiare un Machop con un Abra.

Salite al secondo piano dell’edificio a destra dietro il Centro Pokémon e parlate con il bambino seduto per ottenere una MEGA BALL.

Parlate con l’operaio in basso a destra poco fuori dalla Cava per ottenere una SUPERPOZIONE.

Giubilopoli (di nuovo)

Ora, per proseguire verso Evopoli dovrete necessariamente tornare indietro perché non avete una bicicletta. Quindi tornate a Giubilopoli (sul cammino incontrerete anche il vostro avversario) e andate verso nord per affrontare uno scontro doppio:

TEAM GALASSIA

PKM: Wurmple Lv9, Zubat Lv9

Sconfitti riceverete delle capsule per usare il DecoraBall e potrete accedere al PC da qualsiasi punto della mappa.

Percorso 204 (Basso)

Andate a destra della staccionata per raccogliere un ANTIPARALISI, poi proseguite fino ad entrare nel Cammino Roccioso a nord.

Cammino roccioso

Raccogliete l’ANTIDOTO da destra e poi usate Spaccaroccia per farvi strada a sinistra e raccogliere la MT39 Rocciotomba. Poi usate Spaccaroccia nell’area di destra vicino all’entrata e uscite.

Percorso 204 (Alto)

Sbucherete nuovamente nel percorso 204, ma in una nuova zona. Salite le scale per raccogliere una SVEGLIA.

Attraversata l’erba, sulla destra, noterete un albero diverso che si può abbattere con una mossa MN che al momento non possedete.

Andate a sinistra delle aiuole e raccogliete la MT09 Semitraglia.

Giardinfiorito (Jirachi, Mew e Miele)

Arrivati a Giardinfiorito potrete ottenere questi due Pokémon leggendari semplicemente parlando con la coppia di anziani signori sulla sinistra. L’uomo vi regalerà Jirachi se avete sulla console un salvataggio di Pokémon Spada o Scudo. Mentre la donna vi regalerà Mew se avete un salvataggio di Pokémon Let’s Go Pikachu o Eevee.

Entrando nella casa centrale e parlando con la bambina otterrete invece la mossa MT88 Spennata.

Entrando nel negozio di fiori e parlando con la commessa di sinistra otterrete invece uno Sprayduck. Dalla commessa di destra otterrete invece una BACCAPESCA (potete raccogliere e piantare bacche in tutta la città) mentre al bancone potete scambiare le bacche con i bolli.

Prato fiorito

In alto a sinistra dovrete affrontare di nuovo:

TEAM GALASSIA

PKM: Wurmple Lv9, Silcoon Lv9

TEAM GALASSIA

PKM: Zubat Lv11

Sconfitti otterrete la Chiave dell’impianto turbine e un barattolo di MIELE dall’uomo in pericolo (ne potrete comprare anche altro). Nella zona in fondo a destra potrete trovare un albero su cui spalmare il miele.

Impianto turbine (Pokémon Palloncino)

Ora tornate a Giardinfiorito e andate a sinistra nel Percorso 205. Una bambina vi chiederà di salvare il padre rinchiuso nell’impianto turbine. Proseguite sempre a destra, raccogliete la POZIONE e poi parlate con la recluta di fronte all’impianto per affrontarla.

TEAM GALASSIA

PKM: Glameow Lv11

Sconfitto, si chiuderà dentro, usate la chiave ottenuta prima e proseguite per un’altra battaglia.

TEAM GALASSIA

PKM: Cascoon Lv11

Potete poi evitare le altre e giungere subito all’ultimo scontro.

MARTES COMANDANTE GALASSIA

PKM: Zubate Lv14, Purugly Lv16

Percorso 205

Uscite dall’impianto e proseguite verso nord. Appena arrivate aagli alberi di bacche raccoglietele e poi girate sotto il ponte sospeso a sinistra per raccogliere una POKE BALL.

Tornate indietro ed entrate nell’erba a sinistra dopo il ponte e salite sul costone di roccia per raccogliere un ATTACCO X.

Continuate a salire verso nord sempre sul costone di roccia per trovare anche un REPELLENTE.

Se entrate nella casa di sinistra potrete far riposare la vostra squadra. Ora prima di procedere sempre a nord uscite e scendete le scale sotto la casa per raccogliere una SUPERPOZIONE.

Bosco di Evopoli

Dopo che Demetra si è unita alla vostra squadra, girate nell’erba a sinistra e raccogliete un ANTIDOTO. Poi costeggiate il muro di destra e salite fino a dover combattere per forza con due allenatori, un Pigliamosche e una Teenager, che usano PKM coleottero.

Proseguite, raccogliete un ANTIPARALISI e preparatevi ad un altro doppio scontro contro due sensitivi che usano due Abra.

Nella grande distesa d’erba successiva guardate nell’angolo in basso a sinistra per trovare una MEGA BALL e poi proseguite a destra per l’ennesimo doppio scontro con due Pigliamosche. Preparatevi perchè dovrete affrontare ben 5 PKM coleottero.

TEAM PIGLIAMOSCHE

PKM: Wurmple Lv9, Burmy Lv12, Dustox Lv13, Kricketune Lv12, Cascoon Lv11.

Proseguendo, tra l’erba di destra potrete trovare una POZIONE. Poi, se costeggiate il muro di destra, potrete evitare un doppio scontro e arrivare ad una raduara con gli alberi al centro e una sfera con del MIELE.

Arrivati all’uscita Demetra vi saluterà e a voi non resterà che seguirla, attraversare il ponte e raggiungere Evopoli, non dimentica di guardare a sud e raccogliere poco prima di entrare in città.

Evopoli (Taglio, EsploroKit, Medaglio Bosco)

Andate subito a nord per incontrare Camille che vi consegnerà l’MT93 Taglio, mossa che potrete usare anche come MN per liberarvi degli alberi sul vostro cammino. Per usarla però avrete bisogno di battere Gardenia, il capopalestra della città.

Recatevi quindi in palestra e preparatevi perché prima di combatterla dovrete trovare le sue 4 allenatrici nascoste nel piccolo bosco che compone la palestra. Ecco dove trovarle:

1-Andate verso nord e girate a sinistra poco prima del tappeto verde. Poi andate subito a sud per trovarla.

TEENAGER

PKM: Cherubi Lv15, Roselia Lv15

2-Scendete a sinistra e superati i due massi girate a destra.

PROFUMINA

PKM: Budew Lv14, Budew Lv13, Budew Lv15

3-Nella zona di desta, dietro gli alberi di un altro colore.

PROFUMINA

PKM: Turtwig Lv17

4-Costeggiate la parete di destra e guardate in alto a sinistra vicino ai fiori.

BELLEZZA

PKM: Roselia Lv17

Sconfitta anche lei arriverà finalmente la capopalestra nel tappeto verde in cima alla mappa.

GARDENIA

PKM: Cherubi Lv19, Turtwig Lv19, Roserade Lv22

Sconfitta Gardenia otterrete la Medaglia Bosco, la possibilità di usare Taglio, i suoi Bolli e la MT86 Laccioerboso.

Ora salite a nord di Evopoli, tagliate gli alberi davanti alla sede del Team Galassia con Taglio e, prima di entrare, andate alla destra dell’edificio, usate nuovamente taglio e raggiungete la sfera per raccogliere la MT 46 Furto.

Entrate, e dovrete affrontare una sfida prima di salire:

TEAM GALASSIA

PKM: Zubat LV14, Wurmple LV13, Cascoon LV13, Glameow LV14

Arrivati al terzo piano ci sarà un altro incontro obbligatorio:

TEAM GALASSIA

PKM: Zubat LV12, Wurmple LV12, Silcoon LV12

E un altro ancora prima di salire le scale nuovamente:

SCIENZIATO

PKM: Kadabra LV15

All’ultimo piano incontrerete uno dei tre capi del Team Galassia:

GIOVIA COMANDANTE GALASSIA

PKM: Zubat LV18, Skuntank LV20, Silcoon LV12

Sconfitta, libererete il negoziante di bici. Recatevi al suo negozio per ricevere una nuova fiammante Bicicletta del colore che preferite.

—LUOGHI E OGGETTI DI INTERESSE—

Entrate nel centro PKM e parlate con la donna al centro per ricevere l’app per il PokéKron: Verifica Amicizia.

Entrate nella casa dell’Esperto dei sotterranei, accanto al centro PKM, per ricevere l’EsploroKit. Questo vi permetterà di esplorare i Grandi Sotterranei in qualsiasi momento, basterà selezionare il kit d’esplorazione dallo zaino e in luogo aperto. Nei Grandi Sotterranei potrete trovare di tutto, dai Pokémon rari a nuove MT, se volete scoprire tutti i loro segreti seguite la nostra Guida ai Grandi Sotterranei.

Nel condominio troverete sia il Giudice Onomastico sia un bambino che scambierà il suo Chatot con Buizel. L’anziana al primo piano invece vi darà l’MT67 Riciclo.

Uscite da Evopoli e prendete il percorso 211 a destra. Superate il ponte, usate spaccaroccia a nord e scendete fino a trovare la MT12 Provocazione.

Percorso 206

Andate a Sud e prendete la pista ciclabile (piena di allenatori). Dall’altra parte parlate con la ragazza bionda per ottenere dei Bolli celestiali B. Usciti dall’altra parte della pista salite le scale e girate subito a destra, rimanendo nel Percorso 206. Tagliate gli alberi e proseguite e dopo i primi cespugli d’erba tagliate l’albero nascosto a destra e interagite col punto dove era prima per raccogliere una CURA TOTALE.

Proseguite a nord, superate il ponte e continuate a nord fino a trovare un SUPEREPELLENTE. C’è anche la Grotta Labirinto in cima ma al momento lasciatela stare.

Passate sotto la pista ciclabile e nella zona di sinistra troverete un VELENACULEO. Mentre al centro, nel punto in cui la pista ciclabile si divide, troverete un ANTISCOTTATURA.

Ora tornate indietro e prendete il percorso successivo.

Percorso 207

Andate a Sud e per incontrare Lucas e ricevere il Cercasfide e l’app per il PokéKron: Ricerca Strumenti. Proseguendo vi ritroverete nella zona vicina a Mineralopoli dove non potevate proseguire per via della discesa di terra da superare in bici. Se scendete la discesa e guardate nell’erba a sinistra troverete una POKE BALL. Se avete trovato dei fossili nei Grandi Sotterranei questo è un buon momento per fare un salto al museo minerario di Mineralopoli.

Nella zona rocciosa di destra del Percorso 207 potrete trovare un SUPERCOLPO, in alto oltre il ponte e una SUPERPOZIONE, in basso tra le bocchette di aerazione.

Entrate nel Monte Corona per un incontro con un misterioso personaggio e uscite dall’altra parte.

Percorso 208

Si tratta di una zona su più livelli con diversi allenatori. Scendendo le scale di sinistra troverete una VELOCITA’ X, mentre oltre quelle di destra dove dovrete usare Spaccaroccia una POKE BALL.

Scendete le scale e raggiungete l’erba alta. Andate a sud e nei pressi dell’albero dove potete spalmare il miele parlate col tizio nascosto nell’angolo per ottenere una Roccianima e che vi fornirà anche delle misteriose informazioni (più avanti, nel Percorso 209, vedremo cosa fare con questa pietra).

A nord potrete trovare invece la casa del Signor Bacchini che vi regalerà delle bacche mature. Proseguite oltre l’edificio a destra per giungere in una nuova città.

Cuoripoli (Super Gare-show e Portapoffin)

Andate subito a nord ed entrate nella Casa delle Virtù per partecipare alle Super Gare-show, davanti troverete anche Fannie, la capopalestra della città. Mentre dento troverete la Mamma che vi darà un Super Bollo C e un Abito da sera. Per partecipare alle gare e vincere è importante decorare la vostra Poké Ball, dare da mangiare Poffin (specie quelli equilibrati) al Pokémon che parteciperà e poi superare la sequenza del ritmo. Ci sono tanti tipi di gara, per accedere ai livelli superiori dovrete prima battere quelli inferiori. Non c’è una precisa strategia solo tanta pratica e ritmo.

Superata una gara tornate all’entrata della città per combattere il vostro avversario.

Sconfitto, il percorso verso la prossima città sarà libero quindi uscite da destra e proseguite.

—LUOGHI E OGGETTI DI INTERESSE—

Andate verso il Percorso 209 e parlate con il montanaro vicino al cartello per ricevere un UOVO POKEMON (dentro il quale c’è Happiny).

Se entrate nel Pokémon FanClub riceverete un Portapoffin dall’uomo dietro al tavolo.

Entrate nell’edificio alla destra del Pokémon FanClub e andate al secondo piano per ricevere una CONCHINELLA dal personaggio con i capelli verdi.

Parco Concordia

A nord di Cuoripoli potrete visitare questo parco in cui potrete trovare e fare diverse cose:

Sotto la fontana centrale, potrete trovare la MT43 Invertivolt ;

; A nord nella zona centrale potrete usare le bacche per cucinare i POFFIN;

A nord, vicino al luogo dove si cucinano i poffin potrete trovare la MT45 Attrazione ;

; A nord della zona sopraelevata di destra potrete trovare una LASTRATETRA;

Usciti dal parco sbloccherete la possibilità di portare a spasso con voi il vostro Pokémon.

Percorso 209 (Torre della Memoria, Amo Buono, Forza)

A nord oltre l’erba potrete trovare del MIELE.

Parlate con il pescatore sul primo pontile per ottenere l’Amo Buono.

Parlate con la donna sul ponte nord per ottenere 3 Bolli Floreali.

Oltre i primi ponti, dopo l’incontro con le gemelle, andate a sud per raggiungere una sfera con PRECISIONE X.

Attraversata la prima parte acquatica avvicinatevi a quella specie di cratere che vedrete sulla destra. Interagendo con esso potrete inserire la Roccianima trovata nel percorso 208. Fatelo per scoprire che si tratta dei resti della Torre degli Spiriti.

Se avete raccolto delle Statue nei Grandi Sotterranei, parlate con il montanaro vicino alla fossa di sinistra per ottenere dei Bolli. Poi entrate nella fossa e interagite con il terreno per trovare un MINIFUNGO.

Andate a sinistra oltre l’erba, scendete nella fossa a nord e usate la bici per salire e trovare un FLACONE DI CALCIO. Fate lo stesso prima dell’erba e poi girate nell’erba a destra e tagliate gli alberi per trovare la MT47 Alacciaio.

Torre della Memoria

Entrate nella Torre della Memoria per trovare al primo piano una PIETRAOVALE.

Al secondo piano troverete invece un REVITALIZZANTE.

Al centro del terzo piano potrete raccogliere la MT27 Calciobasso.

Al quarto ed ultimo piano della torre potrete ottenere la MT47 Forza, che può essere usata anche come MN dopo aver ottenuto la quarta medaglia e il VELOPURO, che allontana i PKM selvatici, parlando con i due personaggi presenti.

Tornati al percorso 209 proseguite per raggiungere la città successiva.

Flemminia (Rovine di Flemminia e Unown)

Parlate con l’uomo con il cappello appena entrati in città per ottenere l’app per il PokéKron: Cronologia Pokémon.

Se entrate nella sede della Gazzetta dei Pokémon e portate un Buneary al direttore (basta averlo catturato) vi ricompenserà con delle TIMER BALL. E ogni giorno avrà una richiesta per voi.

In città troverete anche l’Ostello Pokémon.

Per entrare nelle Rovine di Flemminia invece basta andare a nord della città e poi all’estrema destra in mezzo agli alberi. Saltate i dossi e raggiungerete le rovine.

Rovine di Flemminia

Questo è un luogo pieno di Unown con numerose scritte da decifrare. Se scendete nelle sue profondità potrete trovare un bambino. Parlategli e vi chiederà di andarlo a trovare a casa. Sempre nelle rovine potrete trovare una stanza con 4 sfere contenenti:

CARAMELLA RARA

BIZZOAROMA

LASTRAMENTE

PEPITA

Ogni volta che trovate un Unown dalla forma diversa vi consigliamo di catturarlo così da mostrarlo al bambino che abita nella seconda casa tra i dossi (la strada è praticamente la stessa che serve per giungere alle rovine). Se mostrerete gli Unown diversi al bambino otterrete una CAPSULA.

Percorso 210

A nord all’estrema sinistra troverete una MEGA BALL.

Mentre in cima al Percorso troverete il Caffè Baita. Se parlate con i personaggi all’interno dovrete combatterli quasi tutti, ma al bancone potrete acquistare Latte Mumù. Per quanto riguarda gli Psyduck subito fuori, al momento non potete spostarli.

Percorso 215

Sul percorso potrete raccogliere dell’ETERE, una SUPERGUARDIA e, tagliando l’albero a nord una LASTRAPUGNO.

Più avanti, la MT34 Ondashock, potrete raccoglierla dietro l’ennesimo albero da tagliare.

Scendendo in basso, nell’angolo a sinistra troverete una CURA TOTALE.

Rupepoli (Medaglia Ciottolo, Volo, )

Recatevi subito in palestra per incontrare Lucas. Poi entrate e preparatevi perchè dovrete spostare delle pareti semoventi. Seguite questo procedimento per raggiungere Marzia la capopalestra di Rupepoli:

Scendete le scale centrali e spostate il muro di sinistra;

Salite le scale andate a sinistra (ora il passaggio è libero) e spostate a sinistra il muro successivo;

Circumnavigate il quadrato centrale verso l’entrata da destra e spostate il muro di sinistra;

Ora salite subito a nord e spostate il muro di sinistra;

Tornate all’entrata, andate all’estrema sinistra, salite in alto e spostate il muro a destra;

Spostate nuovamente al suo posto il primo muro che avete spostato e scendete nel rettangolo di sinistra per combattere;

Salite verso nord passando tra i quadrati e spostate il muro in cima davanti alla capopalestra;

Tornate all’entrata, scendete nel rettangolo di sinistra e sposte il muro a destra e affrontate il Cinturanera;

Salite nel quadrato superiore e spostate il muro di destra;

Uscite dai quadrati e salite dall’estrema destra fino a spostare a sinistra il muro in cima;

Ora circumnavigate da sinistra il quadrato di destra dove avete battuto il secondo cinturanera e spostate i muri a nord (sia il primo che il secondo);

Rimettete a posto il primo spostato nel punto sopra e ripassate dai quadrati di sinistra per giungere a spostare il secondo muro davanti alla capopalestra;

Ora potete finalmente passare dal quadrato centrale alto e raggiungere Marzia.

ATTENZIONE: Salvate di fronte a Marzia perché se verrete sconfitti dovrete ripetere il procedimento dei muri.

MARZIA CAPOPALESTRA

PKM: Meditite LV27, Machoke LV27, Lucario LV30

CONSIGLI: se riuscite cercate di inibire la mossa Assorbipugno di Lucario capace di eliminare in un solo colpo molti dei vostri Pokémon. Oppure potete provare a paralizzarlo, confonderlo o addormentarlo.

Sconfitta Marzia otterrete la Medaglia Ciottolo, dei Bolli, la possibilità di usare la MN Volo e la MT60 Assorbipugno.

Usciti dalla palestra Lucas vi chiederà di aiutarlo a recuperare il suo Pokédex dalle mani del Team Galassia. Quindi recatevi a nord della città, dietro al centro commerciale di Rupepoli, per affrontare il Team Galassia.

TEAM GALASSIA

PKM: Dustox LV25, Beautifly LV25. Stunky LV25, Croagunk LV25

Sconfitti, entrate nel magazzino poco più avanti per raccogliere da destra la MT94 Volo.

Ora andate a sud per attraversare il percorso 214.

—LUOGHI E OGGETTI DI INTERESSE—

Entrate nel centro commerciale e parlate con la donna subito a sinistra per ottenere 3 Bolli Floreali A.

Parlate con la commessa di sinistra più a sud al primo piano del centro commerciale per ottenere l’app per il PokéKron: Contatore. Qui potrete anche comprare le PROTEINE per i vostri Pokémon.

Al secondo piano del centro commerciale vendono MT, alcune anche molto potenti come la MT15 Iper Raggio.

Al terzo piano del centro commerciale potrete comprare le basi per le vostre statue dei Grandi Sotterranei.

Al quarto piano del centro commerciale parlate con l’uomo con la salopette blu di destra per ottenere una VISCHIOPUNTA.

Parlate con il personaggio accanto al Girafarig alla sinistra della città per ottenere un PLESSIMETRO.

Se entrate all’angolo del look il Metronomo potrete acquistare nuovi vestiti.

Parlate con l’uomo calvo vicino alla scala poco prima della palestra per ottenere la MT63 Congiura.

Entrate nella casa di sinistra prima della palestra per incontrare la massaggiatrice che potrà massaggiare un PKM al giorno. Ogni volta troverà un Bollo diverso da regalarvi.

Alla sinistra della sede del Team Galassia troverete un PP-SU.

Percorso 214

IN ARRIVO…