Xbox Game Pass, la seconda metà del mese è senza senso: ben 7 nuovi ingressi

Il Game Pass (acquistabile su Amazon) di Xbox si arricchisce di nuovi titoli per gennaio, con diverse uscite day one e ritorni di giochi apprezzati dai fan. L'annuncio è stato fatto in vista del Developer Direct previsto per il 23 gennaio, che presenterà alcuni dei prossimi giochi in arrivo sul servizio.

Tra le novità più interessanti spiccano diversi titoli disponibili al day one, come Lonely Mountain: Snow Riders, seguito del popolare gioco di discesa in montagna, ora con multiplayer cross-platform fino a 8 giocatori. In arrivo anche Eternal Strands, action-adventure in terza persona degli sviluppatori di Dragon Age e Mass Effect, e Citizen Sleeper 2: Starward Vector, sequel del premiato RPG del 2022.

Non mancano ritorni di franchise popolari come Far Cry New Dawn, ambientato 17 anni dopo un'apocalisse nucleare, e Gigantic: Rampage Edition, versione definitiva dello shooter MOBA 5v5. Da segnalare anche l'arrivo su console di Starbound, sandbox spaziale già disponibile su PC Game Pass.

Tra i titoli più attesi disponibili al day one troviamo:

(22 gennaio): seguito del gioco di discesa in montagna, ora con multiplayer fino a 8 giocatori Eternal Strands (28 gennaio): action-adventure fantasy dagli sviluppatori di Dragon Age e Mass Effect

Orcs Must Die! Deathtrap (28 gennaio): sparatutto in terza persona con elementi tower defense

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (31 gennaio): sequel del premiato RPG sci-fi del 2022

Tornano anche franchise popolari come: - Far Cry New Dawn (4 febbraio): spin-off post-apocalittico ambientato 17 anni dopo Far Cry 5 - Gigantic: Rampage Edition (22 gennaio): versione definitiva dello shooter MOBA 5v5 - Sniper Elite: Resistance (30 gennaio): nuovo capitolo della serie di sparatutto tattici ambientato nella Francia occupata

Il Game Pass Standard accoglie anche diversi titoli indie e di nicchia interessanti:

Flock (22 gennaio): gioco cooperativo sull'esplorazione aerea e la raccolta di creature volanti

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (22 gennaio): action strategico ispirato alla mitologia giapponese

Magical Delicacy (22 gennaio): platform in pixel art sulla gestione di un negozio di dolci magici

Tchia (22 gennaio): avventura open world in un arcipelago tropicale

The Case of the Golden Idol (22 gennaio): avventura investigativa punta e clicca

Diversi giochi già disponibili nel Game Pass ricevono aggiornamenti e nuovi contenuti:

Diablo IV : iniziata la Stagione della Stregoneria con nuovi poteri e ricompense

: iniziata la Stagione della Stregoneria con nuovi poteri e ricompense Valorant: aggiunto il nuovo agente Tejo, specializzato in esplosivi e informazioni

Throne and Liberty: bundle esclusivo Xbox con outfit e mascotte

EA Sports UFC 5: bundle di Bruce Lee per i membri EA Play

War Thunder e Enlisted: pacchetti celebrativi e starter pack

Il Game Pass si conferma quindi una proposta di valore in continua espansione per i giocatori Xbox e i mesi successivi saranno ancora più ricchi con l'arrivo di Avowed, DOOM The Dark Ages, South of Midnight, Fable e tanti altri.