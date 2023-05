In questi ultimi mesi Nintendo si sta impegnano molto per bloccare quanti più emulatori possibili (soprattutto considerando l’uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom) e ci sta decisamente riuscendo, basti pensare a Skyline.

Ma chi produce questi programmi non demorde ed ecco che il popolare emulatore Yuzu sbarca su Android. Yuzu è un emulatore open source progettato per videogiocare i titoli Nintendo Switch su PC (e ora anche su smartphone). È stato sviluppato da un team di programmatori ed è basato sull’emulatore Citra, utilizzato per eseguire i giochi Nintendo 3DS..

Alcune delle caratteristiche di Yuzu includono la possibilità di eseguire giochi in risoluzioni superiori rispetto alla console Nintendo Switch, supporto per il multiplayer online, salvataggio del gioco oltre l’uso di mod per personalizzare l’esperienza di gioco.

Yuzu ha un sistema più “legale” per essere sfruttato, almeno nei confronti di Nintendo. Infatti occorre scaricare i propri giochi insieme alle chiavi di decrittazione della propria Switch. Insomma o possedete il gioco oppure non lo potete sfruttare.

Chiaramente si tratta di una versione early access e per poterlo provare occorre almeno un dispositivo Snapdragon 865 o più recente (Snapdragon 8 Gen 1 minimo preferito) insieme a 8 GB di RAM. MediaTek ed Exynos non dovrebbero funzionare, a parte forse l’Exynos 2200. Inoltre, serve necessariamente almeno Android 11 oltre che driver pe la GPU che supportino alcune estensioni Vulkan.

Ora non resta che capire quanto ci metterà Nintendo a provare a chiudere immediatamente anche questo, ma è chiaro che avrà un po’ più di difficoltà considerando le restrizioni dello stesso emulatore.