Oculus Rift: dieci titoli da non perdere durante il Natale

Negli ultimi mesi Oculus ha reso disponibili molteplici giochi ed esperienze per Go e Rift. Le vacanze di Natale, sempre più vicine, sono il momento perfetto per sperimentarli tutti. Vediamo quindi quali sono i prodotti che soddisfaranno gli amati di Oculus e i nuovi fan della Realtà Virtuale.

Scopriamo le migliori dieci esperienze disponibili:

Arca’s Path : un ottimo punto di partenza per i nuovi giocatori della VR. Si tratta di un puzzle game dalla grande atmosfera, intuitivo e facile da giocare. È composto da 25 livelli: è sufficiente muovere la testa per esplorarli e per risolvere gli indovinelli basati sulla fisica. È disponibile per Rift, Oculus Go e Gear VR.

: un ottimo punto di partenza per i nuovi giocatori della VR. Si tratta di un puzzle game dalla grande atmosfera, intuitivo e facile da giocare. È composto da 25 livelli: è sufficiente muovere la testa per esplorarli e per risolvere gli indovinelli basati sulla fisica. È disponibile per Rift, Oculus Go e Gear VR. Tin Hearts : se conoscete il classico Lemmings, avrete già un’idea di cosa vi aspetta. In un immaginifico mondo composto da soldatini, dovrete risolvere degli indovinelli per proseguire nel vostro percorso: nel mezzo, vivrete una magia ed emozionante storia. Potete giocarlo su Rift.

: se conoscete il classico Lemmings, avrete già un’idea di cosa vi aspetta. In un immaginifico mondo composto da soldatini, dovrete risolvere degli indovinelli per proseguire nel vostro percorso: nel mezzo, vivrete una magia ed emozionante storia. Potete giocarlo su Rift. YouTube VR : non un gioco, in questo caso, ma un’app che vi permette di esplorare la piattaforma di streaming di Google in un modo tutto nuovo. Potete visualizzare al meglio i contenuti 3D 306° e VR180°, ma anche i classici video. L’interfaccia è ottimizzata per la VR ed è disponibile su Oculus Go e Gear VR.

: non un gioco, in questo caso, ma un’app che vi permette di esplorare la piattaforma di streaming di Google in un modo tutto nuovo. Potete visualizzare al meglio i contenuti 3D 306° e VR180°, ma anche i classici video. L’interfaccia è ottimizzata per la VR ed è disponibile su Oculus Go e Gear VR. Echo Combat : mappe a gravità zero, un vasto arsenale di armi e gadget, varie modalità di gioco e tanti amici (e alcuni nemici) sono gli ingredienti di questo sparatutto a squadre, che riprende le meccaniche di Lone Echo e Echo Arena. Giocabile su Rift.

: mappe a gravità zero, un vasto arsenale di armi e gadget, varie modalità di gioco e tanti amici (e alcuni nemici) sono gli ingredienti di questo sparatutto a squadre, che riprende le meccaniche di Lone Echo e Echo Arena. Giocabile su Rift. Wander : mentre fuori fa freddo, perché non “uscire” senza rinunciare al calduccio? Con Wander, creato da Parkline Interactive, potremo fare una passeggiata sul London Brige o visitare il Taj Mahal. L’app sfrutta Wikipedia e Google Maps per l’apprendimento basato sulla posizione, modalità di navigazione flessibili e altro ancora. Questa esperienza è disponibile Oculus Go e Gear VR.

: mentre fuori fa freddo, perché non “uscire” senza rinunciare al calduccio? Con Wander, creato da Parkline Interactive, potremo fare una passeggiata sul London Brige o visitare il Taj Mahal. L’app sfrutta Wikipedia e Google Maps per l’apprendimento basato sulla posizione, modalità di navigazione flessibili e altro ancora. Questa esperienza è disponibile Oculus Go e Gear VR. Covert : siamo un ladro e il nostro compito è recuperare un misterioso artefatto in un mondo di intrighi e pericoli. Potremo anche contare su un amico, grazie a Oculus Go e Gear VR.

: siamo un ladro e il nostro compito è recuperare un misterioso artefatto in un mondo di intrighi e pericoli. Potremo anche contare su un amico, grazie a Oculus Go e Gear VR. PokerStars VR : il poker richiedere tanta conoscenza e un pizzico di fortuna; con la realtà virtuale potremo vivere il tipo di interazione sociale che ci si aspetta da un gioco di poker reale, andando anche oltre un semplice giro di carte. Disponibile su Rift.

: il poker richiedere tanta conoscenza e un pizzico di fortuna; con la realtà virtuale potremo vivere il tipo di interazione sociale che ci si aspetta da un gioco di poker reale, andando anche oltre un semplice giro di carte. Disponibile su Rift. Crow: The Legend : nei panni de “Lo Spirito delle Stagioni” dovremo influenzare il tempo e lo spazio tramite i controller Touch. Con le voci di John Legend, Oprah Winfrey e Constance Wu, il film è una nuova collaborazione tra Baobab Studios e Oculus Studios per Rift, Oculus Go e Gear VR.

: nei panni de “Lo Spirito delle Stagioni” dovremo influenzare il tempo e lo spazio tramite i controller Touch. Con le voci di John Legend, Oprah Winfrey e Constance Wu, il film è una nuova collaborazione tra Baobab Studios e Oculus Studios per Rift, Oculus Go e Gear VR. Creed: Rise to Glory : basato sul film Creed II, questo gioco ci permetterà di allenarci con Rocky Balboa e salire sul ring affrontando i più grandi pugili della saga. All’interno della modalità carriera vivremo la storia del gioco, mentre nelle modalità Freeplay e PvP online potremo divertirci con qualche partita veloce. Il tutto grazie a Rift.

: basato sul film Creed II, questo gioco ci permetterà di allenarci con Rocky Balboa e salire sul ring affrontando i più grandi pugili della saga. All’interno della modalità carriera vivremo la storia del gioco, mentre nelle modalità Freeplay e PvP online potremo divertirci con qualche partita veloce. Il tutto grazie a Rift. Vox Machinae: un robot gigante, cosa altro serve? Con Vox Machinae vivremo combattimenti mecha, con totale controllo manuale sulle armi, le comunicazioni e persino il sedile di espulsione. Combattiamo su Rift!

Il Natale si prospetta sempre più virtuale grazie alla VR e a Oculus! Cosa ne pensate? Proverete alcune di queste esperienze? Quali?