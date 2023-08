Durante il THQ Nordic Showcase 2023 è stato rilasciato il primo trailer di gameplay di “Outcast: A New Beginning”, il tanto atteso sequel che i fan di Outcast aspettavano dal lontano 1999. Il trailer, seppur di breve durata, ha offerto un’anteprima delle dinamiche di gioco, mostrando dettagli significativi come il ritorno del jetpack e l’enorme libertà di movimento che fornirà ai giocatori.

Proprio come nel titolo originale, i giocatori potranno esplorare il mondo di gioco con un senso di libertà unico, visitando villaggi, foreste con una vegetazione distintiva e perdendosi all’interno di vaste aree di gioco ricolme di segreti da scoprire. In particolare, alcune sequenze hanno rivelato scene emozionanti in alta quota, che promettono uno spettacolo visivo di assoluto impatto.

In questo nuovo capitolo, il protagonista indiscusso sarà l’ex Navy SEAL Cutter Slade, già conosciuto nel primo episodio. Questa volta, Slade si troverà nel mondo di Adelpha, dove è stato inviato dopo essere stato resuscitato in circostanze che non vediamo l’ora di scoprire. Qui farà la conoscenza dei Talan, un popolo di schiavi che sta subendo lo spoglio delle risorse dalle loro terre. La missione di Cutter Slade sarà quella di liberare i Talan e di fronteggiare l’esercito di robot che minaccia di distruggerli.

Per quanto l’emozione di rivedere Cutter Slade dopo 24 anni dall’ultima volta sia stata immensa, almeno per noi, ci auguriamo che THQ Nordiq riuscirà a rendere Outcast: A New Beginning un progetto meritevole di atenzione e che sancisca un eventuale ripartenza per la serie. La sfida più grande per gli sviluppatori, infatti, non sarà solo quella di soddisfare le aspettative dei giocatori di vecchia data ma, sopratutto, riuscire a smuovere l’interesse delle nuove generazioni di giocatori che non hanno mai sentito parlare di Cutter Slade.

Staremo a vedere ma per il momenot ci teniamo a dire solamente: bentornato Slade!