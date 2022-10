Ora che Overwatch 2 comincia ad essere accessibile alla sua community, cominciano anche a sorgere alcune domande inerenti alle modalità di “avanzamento” con i singoli eroi. Differentemente dal passato, essendo questo nuovo capitolo totalmente gratuito, presenta le classiche dinamiche dei free-to-play. Quanto ci vorrà per ottenere, col proprio sudore, gli accessori e i cosmetici dei singoli eroi? Nel subreddit di Overwatch 2 un utente, tale u/Autumn_hi, ha cercato di dare una risposta a questa domanda, spiegando nel dettaglio che, con l’attuale modello di progressione, possono essere necessari fino a cinque anni per sbloccare tutti i cosmetici non stagionali, prendendo come esempio l’eroe Kiriko.

Overwatch 2

Per arrivare a questa conclusione l’utente si è limitato a sommare tutti gli sbloccabili dell’eroe e i loro prezzi, con la possibilità di acquistarle servendosi del denaro reale, oppure può scegliendo di guadagnare le monete in game tramite alcune sfide settimanali. Il completamento di queste 11 sfide, però, porta a un guadagno si soltanto 60 monete a settimana.

Optare per la strada del tutto gratuita in questo caso, su Overwatch 2, significherebbe investirci sopra circa 260 settimane circa per raggiungere le 15.600 monete richieste, con un totale di 5 anni di lavoro. Ovviamente l’esempio di questo utente si limita soltanto agli oggetti (Fra cui troviamo alcune skin, ciondoli per armi, spray, frasi, emote…) di un eroe, ricordando che il titolo al momento ne conta un totale di 35. Ovviamente pagando con i soldi reali le tempistiche si accorciano a dismisura.

Nel corso del suo rilascio Overwatch 2 è stato al centro di alcune problematiche e polemiche cui Blizzard ha tentato di rispondere e rimediare (ce ne sono state svariate, tra cui le lamentele verso le skin definite deludenti e sistemi di progressione poco gratificanti, ad esempio), coi giocatori che hanno dovuto attendere dentro a file infinite per giocare, e successivamente presi di mira da alcuni attacchi DDos e altri bug anche importanti (come quello legato alla chat e agli acquisti involontari, poi risolto, ma comunque in attesa di ulteriori delucidazioni).