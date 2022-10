Blizzard ha finalmente risolto il bug degli acquisti accidentali dalla chat dei giocatori, però sembrerebbe che non stia rimborsando nessuno di loro. In base a quanto riportato da eurogamer.net, la nota compagnia avrebbe risposto immediatamente alle lamentele della community di Overwatch 2, i quali hanno segnalato uno strano bug che, nel corso di alcune chat con gli amici, avrebbe acquistato alcune skin senza il loro consenso.

Il tutto è stato inizialmente segnalato nella community subreddit del titolo da un utente di nome Dracyoshi, il quale avrebbe segnalato che Overwatch 2, mentre “chattava con alcuni amici e sfogliava la galleria degli eroi, ha iniziato inaspettatamente a sbloccare la skin di Junnker Queen’s Plutonio”. Nel momento in cui si sono trovati a scrivere nella chat il titolo ha continuato con gli acquisti e non sarebbero stati in grado di annullarli.

In base al post si tratterebbe di un bug strettamente connesso con la chat stessa di Overwatch 2: “un bug in cui il testo digitato nella chat viene occasionalmente interpretato erroneamente dal gioco come input per la navigazione nel menu”. Pur senza un’approvazione ufficiale di questa versione da parte di Blizzard, la risoluzione del problema è stata comunque confermata.

Alla domanda di un rimborso dei 300 crediti Legacy blizzard avrebbe risposto negativamente, almeno in base a quanto riportato, sottolineando che “tutti quegli sblocchi sono destinati ad essere definitivi”, e invitando l’utente con il classico messaggio: “se ritieni che ci sia stato un problema con il gioco, assicurati di fornire un feedback tramite i nostri forum”. Il fix di Overwatch del 7 ottobre parrebbe aver risolto il problema, anche se le segnalazioni sotto al thread risultano sempre di più, senza alcun rimborso da parte dello studio. Questo è solo uno dei tanti problemi che gli appassionati di Overwatch 2 sembrerebbero riscontrare in queste prime fasi di gioco, con la Blizzard intenta a risolvere e migliorare sempre di più l’esperienza di gioco.