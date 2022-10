Esattamente come ogni gioco online, anche Overwatch 2 è afflitto da diversi bug. Uno degli ultimi però è decisamente strano e sta rendendo la vita impossibile ad alcuni giocatori, impedendo loro di avanzare dopo lo spawn. Un problema decisamente enorme, che rende impossibile partecipare a qualsiasi tipo di partita.

Il bug è emerso su Reddit, da un giocatore di Overwatch 2 che ha avuto modo di vivere in prima persona questo bug. Il gioco impedisce ai giocatori di poter lasciare l’area di spawn, abbandonando poi la partita per inattività. Un chiaro bug, che però rischia seriamente di rovinare l’esperienza di gameplay a tutti coloro che ne saranno colti. Curiosamente, questo errore si verifica quando si va ai “tempi supplementari”, ovvero l’overtime, situazione che si verifica quando una delle due squadre non ha ancora primeggiato sull’altra.

Chiaramente questo problema dovrà essere risolto il prima possibile da Blizzard, ma c’è un motivo se così tanti bug emergono così velocemente. Nel corso delle ultime settimane, infatti, sono tantissimi gli errori che sono venuti fuori via Reddit, Twitter e altri social network. Questo fattore dipende esclusivamente dal numero di giocatori che stanno giocando a Overwatch 2. Il gioco ha infatti visto l’arrivo di ben 25 milioni di persone. Con un numero così alto di player attivi è abbastanza facile che emergano sempre più bug.

Overwatch 2 è disponibile da inizio ottobre 2022. Il titolo ha sostituito il primo capitolo del nuovo franchise di casa Blizzard e ha adottato un sistema di distribuzione free-to-play, eliminando anche le casse premio, che negli ultimi anni hanno attirato una serie di critiche decisamente feroci. Nonostante tutti questi cambiamenti e l’alto numero di giocatori, non tutti hanno accolto il titolo positivamente, ma è ancora ovviamente presto per poter emettere giudizi. Come ogni gioco online, infatti, anche il titolo di casa Blizzard subirà dei forti cambiamenti nel corso dei prossimi anni.