Nonostante i vari problemi emersi al lancio, Overwatch 2 non sembra aver deluso i giocatori. Come comunicato da Blizzard Entertainment, infatti, i giocatori che hanno riempito i server del nuovo shooter sono stati ben 25 milioni. Numeri ovviamente da capogiro, che sono stati possibili grazie alla nuova modaliàtà di distribuzione, che ha anche sostituito il primo gioco.

“Fin dal lancio, il gioco ha triplicato i numeri del predecessore”, si legge nel comunicato di Blizzard Entertainment. Un risultato inatteso per quanto riguarda la natura del titolo, che non è esattamente un sequel ma più un’espansione, meno invece per quanto riguarda proprio il suo arrivo a tutti i giocatori. Nonostante infatti il gioco sia stato decisamente nascosto in un limbo per circa tre anni, in realtà la strategia di sostituire del tutto il primo capitolo e rendere questo secondo capitolo free-to-play, in maniera tale da raggiungere sempre più giocatori.

Chiaramente questo non significa che per Blizzard sia tutto rose e fiori, anzi. Esattamente come ogni altro gioco online, anche Overwatch 2 è afflitto da diversi problemi. Per esempio basti pensare allo stato dei server, che impediscono di poter giocare in tutta tranquillità, oltre che ovviamente i bilanciamenti. Nel corso degli ultimi giorni, inoltre, il team di sviluppo ha affermato che eventuali rifiniture al gameplay e ai personaggi saranno introdotte solamente con seconda stagione. Tutto nella norma: giochi di questo genere hanno bisogno di tempo prima di essere considerati perfetti e molto spesso i team sperimentano e inventano in maniera differente.

Overwatch 2 ha debuttato a inizio ottobre 2022. Blizzard Entertainment è attualmente al lavoro anche su un altro gioco, ovvero Diablo 4: il prossimo capitolo del franchise dovrebbe uscire nel corso del 2023, ma al momento non è ancora stata annunciata la data di uscita. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.