Nel corso della serata odierna, Blizzard Entertainment ha svelato ufficialmente la roadmap di Overwatch 2. Il reveal è avvenuto durante una diretta, che ha annunciato i passi che verranno intrapresi post release del gioco. Si tratta di un lungo percorso, che porterà lo shooter a uscire dall’Early Access in maniera ritmata e con i tempi pensati dal team di sviluppo.

Si comincia ovviamente il 4 ottobre 2022, quando il gioco debutterà per console PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch. Durante la Season 1 ci saranno tre nuovi eroi, sei nuove mappe, una nuova modalità di gioco, 30 skin inedite e una skin Mitica. Il sei dicembre invece comincerà la Season 2 e sarà arricchita da un nuovo Eroe di categoria Tank, una nuova mappa, più di 30 nuove skin, un nuovo Battle Pass e una nuova Skin Mitica.

Sarà però il 2023 l’anno in cui lo sviluppo di Overwatch 2 entrerà nel vivo, con tanto supporto. Blizzard non farà mancare l’arrivo di nuovi eroi, nuove mappe, nuove modalità e oltre 100 skin. La parte più importante del prossimo anno sarà però l’introduzione della modalità PvE, di cui però attualmente non conosciamo tutti i dettagli. Potete dare uno sguardo alla road map nella sua interezza grazie al tweet poco più in basso.

Overwatch 2 | Roadmap pic.twitter.com/yyyfYoDYaS — Idle Sloth (@IdleSloth84) June 16, 2022

Oltre alla road map, Blizzard Entertainment ha anche pubblicato il corto ufficiale di Junker Queen, il nuovo personaggio del suo gioco svelato la scorsa settimana. Potete visionare il tutto grazie al video che trovate subito qui in basso.

Overwatch 2 sarà disponibile a partire dal 4 ottobre 2022. La data di uscita della versione ad Accesso Anticipato è stata annunciata durante la conferenza di Xbox e Bethesda, tenutasi domenica scorsa. A differenza del predecessore, il gioco sarà completamente free-to-play su tutte le piattaforme. Ci sarà infine una seconda beta, che comincerà il 28 giugno 2022. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.